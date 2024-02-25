Тюменцы резко начали избавляться от квартир

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости за последний месяц увеличился на 11%. Такие данные опубликовали аналитики агентства «Этажи».
«За январь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 10 496 объектов. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 1 042 квартиры или на 11,02%», — сообщают риелторы.
При этом в декабре объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Эксперты связывают такое колебание с общей тенденцией. «Закономерно, в декабре рынок замирает. Люди не готовы совершать крупные сделки под Новый год. „Оттепель“ начинается уже в январе и набирает обороты к весне», — сообщают специалисты.
Несмотря на увеличение объема предложения, в Тюмени упал спрос на вторичное жилье. В качестве причины риелторы называют в первую очередь, возросшую стоимость ипотеки.
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.