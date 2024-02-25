25 февраля 2024
24 февраля 2024

Тюменцы резко начали избавляться от квартир

АН «Этажи»: В Тюмени на 11% увеличился объем предложения на вторичном рынке
© Служба новостей «URA.RU»
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За месяц в Тюмени на продажу выставили еще 1 042 квартиры Фото:

Объем предложения на рынке вторичной недвижимости за последний месяц увеличился на 11%. Такие данные опубликовали аналитики агентства «Этажи».

«За январь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 10 496 объектов. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 1 042 квартиры или на 11,02%», — сообщают риелторы.

При этом в декабре объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Эксперты связывают такое колебание с общей тенденцией. «Закономерно, в декабре рынок замирает. Люди не готовы совершать крупные сделки под Новый год. „Оттепель“ начинается уже в январе и набирает обороты к весне», — сообщают специалисты.

Несмотря на увеличение объема предложения, в Тюмени упал спрос на вторичное жилье. В качестве причины риелторы называют в первую очередь, возросшую стоимость ипотеки.

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Объем предложения на рынке вторичной недвижимости за последний месяц увеличился на 11%. Такие данные опубликовали аналитики агентства «Этажи». «За январь 2024 предложение вторичного рынка жилой недвижимости составило 10 496 объектов. Относительно прошлого месяца предложение увеличилось на 1 042 квартиры или на 11,02%», — сообщают риелторы. При этом в декабре объем предложения на рынке вторичной недвижимости в Тюмени к концу 2023 года сократился на 23%. Эксперты связывают такое колебание с общей тенденцией. «Закономерно, в декабре рынок замирает. Люди не готовы совершать крупные сделки под Новый год. „Оттепель“ начинается уже в январе и набирает обороты к весне», — сообщают специалисты. Несмотря на увеличение объема предложения, в Тюмени упал спрос на вторичное жилье. В качестве причины риелторы называют в первую очередь, возросшую стоимость ипотеки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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