26 февраля 2024

Тюменские власти выделили деньги на снос дома в центре города. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Снесенный дом на Расковой, 44. Екатеринбург, снос дома, руины, незаконная постройка
Подрядчик должен будет снести дом за 21 день Фото:

Власти Тюмени выделили почти 7,8 миллиона рублей на снос дома по адресу Киевская, 71, который был построен в 1959 году. Желающие взяться за этот заказ могут подать заявку до 12 марта, указано на «Госзакупках».

«На выполнение работ дается три недели. Подрядчику дается 21 день на выполнение работ с того момента, как будет передана строительная площадка. Ее саму надо передать в течение 210 дней с момента заключения контракта, — указано в документации. Власти города заплатят подрядчику 7 781 115,37 рублей за снос здания на Киевской, 71.

Ранее на сайте городской администрации было указано, что в центре Тюмени возле ТЦ «Вояж» снесут трехэтажный дом. Это необходимо из-за комплексного развития территории. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок.

Фото:

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Власти Тюмени выделили почти 7,8 миллиона рублей на снос дома по адресу Киевская, 71, который был построен в 1959 году. Желающие взяться за этот заказ могут подать заявку до 12 марта, указано на «Госзакупках». «На выполнение работ дается три недели. Подрядчику дается 21 день на выполнение работ с того момента, как будет передана строительная площадка. Ее саму надо передать в течение 210 дней с момента заключения контракта, — указано в документации. Власти города заплатят подрядчику 7 781 115,37 рублей за снос здания на Киевской, 71. Ранее на сайте городской администрации было указано, что в центре Тюмени возле ТЦ «Вояж» снесут трехэтажный дом. Это необходимо из-за комплексного развития территории. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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