Тюменские власти выделили деньги на снос дома в центре города. Скрин

26 февраля 2024 в 22:45 Размер текста - 17 +

Подрядчик должен будет снести дом за 21 день Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти Тюмени выделили почти 7,8 миллиона рублей на снос дома по адресу Киевская, 71, который был построен в 1959 году. Желающие взяться за этот заказ могут подать заявку до 12 марта, указано на «Госзакупках». «На выполнение работ дается три недели. Подрядчику дается 21 день на выполнение работ с того момента, как будет передана строительная площадка. Ее саму надо передать в течение 210 дней с момента заключения контракта, — указано в документации. Власти города заплатят подрядчику 7 781 115,37 рублей за снос здания на Киевской, 71. Ранее на сайте городской администрации было указано, что в центре Тюмени возле ТЦ «Вояж» снесут трехэтажный дом. Это необходимо из-за комплексного развития территории. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок. Фото: 2ГИС

Власти Тюмени выделили почти 7,8 миллиона рублей на снос дома по адресу Киевская, 71, который был построен в 1959 году. Желающие взяться за этот заказ могут подать заявку до 12 марта, указано на «Госзакупках». «На выполнение работ дается три недели. Подрядчику дается 21 день на выполнение работ с того момента, как будет передана строительная площадка. Ее саму надо передать в течение 210 дней с момента заключения контракта, — указано в документации. Власти города заплатят подрядчику 7 781 115,37 рублей за снос здания на Киевской, 71. Ранее на сайте городской администрации было указано, что в центре Тюмени возле ТЦ «Вояж» снесут трехэтажный дом. Это необходимо из-за комплексного развития территории. По данным властей, на этом участке разрешается строить дом соцобслуживания, детский сад, школу, магазин, рынок.