26 февраля 2024

При ударе Израиля по дому в Рафахе погибло девять человек. Видео

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День детей. Курган, ребенок, мать и дитя, материнство, Декрет
Основными жертвами авиаудара стали дети и женщины Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

В городе Рафах (Сектор Газа) в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли девять человек, а 30 были ранены. Об этом сообщил директор больницы аль-Кувейт в Рафахе.

«Вечером в понедельник [26 февраля] ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, что привело к большому количеству жертв», — слова директора больницы передают РИА Новости. Он также уточнил, что в больницу поступили девять тел погибших и 30 раненых.

По словам собеседника, большинством жертв стали дети и женщины. Медперсонал не может помочь такому количеству людей, поэтому раненых отправят в больницу на востоке Хан-Юниса. При этом медучреждение наполнено так, что мест нет даже в коридорах, уточнил директор.

Израиль без предупреждения нанесли удар по Рафахе. Из-за бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей. Медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и погибших.

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В городе Рафах (Сектор Газа) в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли девять человек, а 30 были ранены. Об этом сообщил директор больницы аль-Кувейт в Рафахе. «Вечером в понедельник [26 февраля] ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, что привело к большому количеству жертв», — слова директора больницы передают РИА Новости. Он также уточнил, что в больницу поступили девять тел погибших и 30 раненых. По словам собеседника, большинством жертв стали дети и женщины. Медперсонал не может помочь такому количеству людей, поэтому раненых отправят в больницу на востоке Хан-Юниса. При этом медучреждение наполнено так, что мест нет даже в коридорах, уточнил директор. Израиль без предупреждения нанесли удар по Рафахе. Из-за бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей. Медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и погибших.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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