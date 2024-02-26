При ударе Израиля по дому в Рафахе погибло девять человек. Видео

27 февраля 2024 в 00:20 Размер текста - 17 +

Основными жертвами авиаудара стали дети и женщины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа В городе Рафах (Сектор Газа) в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли девять человек, а 30 были ранены. Об этом сообщил директор больницы аль-Кувейт в Рафахе. «Вечером в понедельник [26 февраля] ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, что привело к большому количеству жертв», — слова директора больницы передают РИА Новости. Он также уточнил, что в больницу поступили девять тел погибших и 30 раненых. По словам собеседника, большинством жертв стали дети и женщины. Медперсонал не может помочь такому количеству людей, поэтому раненых отправят в больницу на востоке Хан-Юниса. При этом медучреждение наполнено так, что мест нет даже в коридорах, уточнил директор. Израиль без предупреждения нанесли удар по Рафахе. Из-за бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей. Медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и погибших.

В городе Рафах (Сектор Газа) в результате израильского авиаудара по жилому дому погибли девять человек, а 30 были ранены. Об этом сообщил директор больницы аль-Кувейт в Рафахе. «Вечером в понедельник [26 февраля] ВВС Израиля без предупреждения нанесли удар по жилому дому в Рафахе, что привело к большому количеству жертв», — слова директора больницы передают РИА Новости. Он также уточнил, что в больницу поступили девять тел погибших и 30 раненых. По словам собеседника, большинством жертв стали дети и женщины. Медперсонал не может помочь такому количеству людей, поэтому раненых отправят в больницу на востоке Хан-Юниса. При этом медучреждение наполнено так, что мест нет даже в коридорах, уточнил директор. Израиль без предупреждения нанесли удар по Рафахе. Из-за бомбардировки несколько домов почти полностью рухнули на жителей. Медицинские бригады и машины скорой помощи начали вывозить раненых и погибших.