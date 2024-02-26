Тюменский школьник выпал из кузова автомобиля, в который его посадил отец

27 февраля 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

В Тюмени мальчик выпал из газели Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени восьмилетний школьник выпал из кузова движущейся «Газели». Туда его посадил прокатиться отец. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «ДТП произошло вчера вечером на ул. Чаркова, 28. По предварительным данным, ребенок с родителями возвращался с дачи на тентованной „Газели“. Желая „развлечь“ сына, отец посадил его в кузов автомобиля», — сказано в публикации госавтоинспекции. После того, как машина остановилась на светофоре, ребенок подвинулся к краю кузова. «Газель» тронулась, тент на машине расстегнулся и мальчик выпал на проезжую часть, а отец поехал дальше. О том, что ребенок выпал, ему сообщил водитель автомобиля, ехавшего рядом. Отец ребенка привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Мальчик отделался ушибами.

В Тюмени восьмилетний школьник выпал из кузова движущейся «Газели». Туда его посадил прокатиться отец. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области. «ДТП произошло вчера вечером на ул. Чаркова, 28. По предварительным данным, ребенок с родителями возвращался с дачи на тентованной „Газели“. Желая „развлечь“ сына, отец посадил его в кузов автомобиля», — сказано в публикации госавтоинспекции. После того, как машина остановилась на светофоре, ребенок подвинулся к краю кузова. «Газель» тронулась, тент на машине расстегнулся и мальчик выпал на проезжую часть, а отец поехал дальше. О том, что ребенок выпал, ему сообщил водитель автомобиля, ехавшего рядом. Отец ребенка привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Мальчик отделался ушибами.