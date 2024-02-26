Тюменский школьник выпал из кузова автомобиля, в который его посадил отец

В Тюмени восьмилетний школьник выпал из кузова движущейся «Газели». Туда его посадил прокатиться отец. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД по Тюменской области.
«ДТП произошло вчера вечером на ул. Чаркова, 28. По предварительным данным, ребенок с родителями возвращался с дачи на тентованной „Газели“. Желая „развлечь“ сына, отец посадил его в кузов автомобиля», — сказано в публикации госавтоинспекции.
После того, как машина остановилась на светофоре, ребенок подвинулся к краю кузова. «Газель» тронулась, тент на машине расстегнулся и мальчик выпал на проезжую часть, а отец поехал дальше. О том, что ребенок выпал, ему сообщил водитель автомобиля, ехавшего рядом.
Отец ребенка привлечен к ответственности за нарушение правил перевозки детей. Мальчик отделался ушибами.
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