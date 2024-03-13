Пенсионерка-инвалид из ХМАО, живущая в аварийном доме, страдает от потопов

Квартиру пенсионерки из Ханты-Мансийска топит из-за старых канализационных труб

13 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Квартиру пенсионерки-инвалида топит канализационными водами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Квартиру пенсионерки-инвалида из Ханты-Мансийска три раза за месяц топило канализационными водами. Несмотря на то, что дом женщины был признан аварийным еще в 2019 году, ее до сих пор не переселили в новую квартиру. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщила дочь пенсионерки. «Наш дом по адресу Пролетарская, 15 признали аварийным в 2019 году. Переселение должно было состояться до 2021 года. Пока мы ждали, сроки расселения в мэрии продлили до 2025 года. Когда мы начали жаловаться, нам ответили, что был проведен мониторинг, поэтому все законно. Но как мониторинг может быть выше экспертизы, которая показала, что наш дом аварийный? Двух пенсионерок, которые писали в прокуратуру и возмущались, уже в декабре 2022 года переселили в новые квартиры, а про мою маму, которой 88 лет совсем забыли», — рассказала дочь пенсионерки. За последний месяц в двухэтажном доме случилось три аварии. Из-за неисправности канализационной трубы, все нечистоты выливались прямо в квартиры жильцов, которых еще не переселили. Пенсионерка и ее дочь боятся, что оттепель только усилит проблемы с трубами, и аварии продолжатся. В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту агентства сообщили, что женщине было предложено пять вариантов квартир для переселения на разных этажах и с различной квадратурой. Однако все они не устроили пенсионерку и ее дочь. «Да, это новостройки, но в самом микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, школа, отделение Окружной клинической больницы, остановки общественного транспорта. Это практически на 90% отстроенный новый микрорайон», — пояснили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы дома Г-51 в Урае (ХМАО) обратились в Общероссийский народный фронт с жалобой о невыносимых условиях проживания в аварийном здании. Дом признан аварийным с 2006 года, там прогнили полы, стены промерзают зимой, а крыша протекает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Квартиру пенсионерки-инвалида из Ханты-Мансийска три раза за месяц топило канализационными водами. Несмотря на то, что дом женщины был признан аварийным еще в 2019 году, ее до сих пор не переселили в новую квартиру. Об этом корреспонденту агентства URA.RU сообщила дочь пенсионерки. «Наш дом по адресу Пролетарская, 15 признали аварийным в 2019 году. Переселение должно было состояться до 2021 года. Пока мы ждали, сроки расселения в мэрии продлили до 2025 года. Когда мы начали жаловаться, нам ответили, что был проведен мониторинг, поэтому все законно. Но как мониторинг может быть выше экспертизы, которая показала, что наш дом аварийный? Двух пенсионерок, которые писали в прокуратуру и возмущались, уже в декабре 2022 года переселили в новые квартиры, а про мою маму, которой 88 лет совсем забыли», — рассказала дочь пенсионерки. За последний месяц в двухэтажном доме случилось три аварии. Из-за неисправности канализационной трубы, все нечистоты выливались прямо в квартиры жильцов, которых еще не переселили. Пенсионерка и ее дочь боятся, что оттепель только усилит проблемы с трубами, и аварии продолжатся. В администрации Ханты-Мансийска корреспонденту агентства сообщили, что женщине было предложено пять вариантов квартир для переселения на разных этажах и с различной квадратурой. Однако все они не устроили пенсионерку и ее дочь. «Да, это новостройки, но в самом микрорайоне есть вся необходимая инфраструктура: супермаркеты, школа, отделение Окружной клинической больницы, остановки общественного транспорта. Это практически на 90% отстроенный новый микрорайон», — пояснили в пресс-службе мэрии города. Ранее URA.RU писало о том, что жильцы дома Г-51 в Урае (ХМАО) обратились в Общероссийский народный фронт с жалобой о невыносимых условиях проживания в аварийном здании. Дом признан аварийным с 2006 года, там прогнили полы, стены промерзают зимой, а крыша протекает.