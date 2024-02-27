27 февраля 2024

МЧС предупредило пермяков о гололеде

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед. Курган , снег, зима, лед, погода, гололед
В Пермском крае ожидается гололед на дорогах 28 февраля Фото:

В Пермском крае ожидается появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«В Прикамье 28 февраля ночью и утром местами прогнозируется гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Особенно внимательными надо быть при переходе проезжей части.

В Пермь пришло потепление после сильных морозов. Такая погода прогнозируется на ближайшие дни.

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В Пермском крае ожидается появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье 28 февраля ночью и утром местами прогнозируется гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Особенно внимательными надо быть при переходе проезжей части. В Пермь пришло потепление после сильных морозов. Такая погода прогнозируется на ближайшие дни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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