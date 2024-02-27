МЧС предупредило пермяков о гололеде

В Пермском крае ожидается гололед на дорогах 28 февраля
В Пермском крае ожидается появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».
«В Прикамье 28 февраля ночью и утром местами прогнозируется гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.
Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Особенно внимательными надо быть при переходе проезжей части.
В Пермь пришло потепление после сильных морозов. Такая погода прогнозируется на ближайшие дни.
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