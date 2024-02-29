Путин предложил «простить» тюменской области 5,58 млрд рублей госдолга

Уровень госдолга Тюмени является рекордным за последние восемь лет Фото: Игорь Пантин © URA.RU

Тюменской области «простят» 5,59 млрд рублей государственного долга. С предложением списать регионам две трети задолженности по бюджетным кредитам выступил во время послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин.

Общий долг Тюменской области перед федеральным бюджетом составлял на 1 февраля 8,38 млрд рублей, сообщает официальный портал правительства региона. «На 1 февраля 2024 года общий государственный долг Тюменской области составлял 8,38 млрд рублей. Из них 7,33 млрд были привлечены в качестве бюджетных кредитов, еще 1,05 млрд рублей составляют госгарантии Тюменской области», — сообщает портал регионального правительства.

Данные, размещенные на портале, гласят, что в течение последнего года государственный долг Тюменской области вырос на 2 млрд рублей. На 1 февраля 2023 года он составлял 6,37 млрд рублей. В течение всего 2024 года шло наращивание долга, максимальной отметки в 8,48 млрд рублей эта цифра достигла в декабре 2023 долга. Анализ данных показывает, что это рекордный уровень госдолга региона за последние восемь лет.

Резкий скачок сумма госдолга Тюменской области показала в июле 2022 года. До этого обязательства региона перед госбюджетом не превышали 1,6 млрд рублей. Однако по состоянию на 1 июля его объем оценивался уже в 5,9 млрд рублей. Это произошло после того, как Тюменская область взяла крупный инфраструктурный кредит. После того, как будут списаны 2\3 госдолга, в Тюменской области этот показатель составит 2,79 млрд рублей.

Известно, что государственные кредиты выдаются регионам в качестве дополнительной финансовой помощи, как способ избежать кассовых разрывов, а так же для обеспечения части обязательств, связанных с государственными программами. Ранее URA.RU рассказало о других важных для Тюмени заявлениях Путина.