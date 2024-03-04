В Гаити вооруженные люди напали на главный международный аэропорт

05 марта 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

Вооруженные люди напали на главный международный аэропорт в Гаити и пытались захватить территорию. Об этом пишут журналисты. «В Гаити вооруженные люди пытаются захватить главный международный аэропорт», — передает информацию AFP . Днем ранее власти Гаити ввели на в городе режим ЧП. Решение было принято после того, как банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключенных.

Вооруженные люди напали на главный международный аэропорт в Гаити и пытались захватить территорию. Об этом пишут журналисты. «В Гаити вооруженные люди пытаются захватить главный международный аэропорт», — передает информацию AFP. Днем ранее власти Гаити ввели на в городе режим ЧП. Решение было принято после того, как банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключенных.