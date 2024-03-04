04 марта 2024

В Гаити вооруженные люди напали на главный международный аэропорт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+

Вооруженные люди напали на главный международный аэропорт в Гаити и пытались захватить территорию. Об этом пишут журналисты.

«В Гаити вооруженные люди пытаются захватить главный международный аэропорт», — передает информацию AFP.

Днем ранее власти Гаити ввели на в городе режим ЧП. Решение было принято после того, как банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключенных.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные люди напали на главный международный аэропорт в Гаити и пытались захватить территорию. Об этом пишут журналисты. «В Гаити вооруженные люди пытаются захватить главный международный аэропорт», — передает информацию AFP. Днем ранее власти Гаити ввели на в городе режим ЧП. Решение было принято после того, как банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключенных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...