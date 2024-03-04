В Гаити вооруженные люди напали на главный международный аэропорт

Вооруженные люди напали на главный международный аэропорт в Гаити и пытались захватить территорию. Об этом пишут журналисты.
«В Гаити вооруженные люди пытаются захватить главный международный аэропорт», — передает информацию
Днем ранее власти Гаити ввели на в городе режим ЧП. Решение было принято после того, как банды захватили главную тюрьму Гаити и освободили заключенных.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.