05 марта 2024

В ХМАО школьников переведут на дистант из-за выборов презента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт на тему дистанционного обучения. Курган, учитель, онлайн трансляция, онлайн, удаленка, дистанционное обучение, дистант
В ХМАО школьников переведут на дистант 15 и 16 марта из-за президентских выборов Фото:

В дни выборов президента России — 15 и 16 марта — в школах ХМАО, на территории которых находятся избирательные участки, уроки пройдут дистанционно. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.

«Школы в ХМАО, в здании которых организованы избирательные участки, 15—16 марта будут переведены на дистант. Это связано с обеспечением мер безопасности. Те учебные заведения, где нет участков для голосования, продолжат работу в обычном режиме», — прокомментировал агентству Дренин.

В связи с президентскими выборами уроки отменили и в некоторых школах Тюменской области. Для учеников организуют внеклассные мероприятия.

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В дни выборов президента России — 15 и 16 марта — в школах ХМАО, на территории которых находятся избирательные участки, уроки пройдут дистанционно. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Школы в ХМАО, в здании которых организованы избирательные участки, 15—16 марта будут переведены на дистант. Это связано с обеспечением мер безопасности. Те учебные заведения, где нет участков для голосования, продолжат работу в обычном режиме», — прокомментировал агентству Дренин. В связи с президентскими выборами уроки отменили и в некоторых школах Тюменской области. Для учеников организуют внеклассные мероприятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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