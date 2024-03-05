В ХМАО школьников переведут на дистант из-за выборов презента РФ

В дни выборов президента России — 15 и 16 марта — в школах ХМАО, на территории которых находятся избирательные участки, уроки пройдут дистанционно. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин.
«Школы в ХМАО, в здании которых организованы избирательные участки, 15—16 марта будут переведены на дистант. Это связано с обеспечением мер безопасности. Те учебные заведения, где нет участков для голосования, продолжат работу в обычном режиме», — прокомментировал агентству Дренин.
В связи с президентскими выборами уроки отменили и в некоторых школах Тюменской области. Для учеников организуют внеклассные мероприятия.
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