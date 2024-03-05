В ХМАО школьников переведут на дистант из-за выборов презента РФ

06 марта 2024 в 14:06 Размер текста - 17 +

В ХМАО школьников переведут на дистант 15 и 16 марта из-за президентских выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В дни выборов президента России — 15 и 16 марта — в школах ХМАО, на территории которых находятся избирательные участки, уроки пройдут дистанционно. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Школы в ХМАО, в здании которых организованы избирательные участки, 15—16 марта будут переведены на дистант. Это связано с обеспечением мер безопасности. Те учебные заведения, где нет участков для голосования, продолжат работу в обычном режиме», — прокомментировал агентству Дренин.



В связи с президентскими выборами уроки отменили и в некоторых школах Тюменской области. Для учеников организуют внеклассные мероприятия.

В дни выборов президента России — 15 и 16 марта — в школах ХМАО, на территории которых находятся избирательные участки, уроки пройдут дистанционно. Об этом URA.RU сообщил директор департамента образования ХМАО Алексей Дренин. «Школы в ХМАО, в здании которых организованы избирательные участки, 15—16 марта будут переведены на дистант. Это связано с обеспечением мер безопасности. Те учебные заведения, где нет участков для голосования, продолжат работу в обычном режиме», — прокомментировал агентству Дренин. В связи с президентскими выборами уроки отменили и в некоторых школах Тюменской области. Для учеников организуют внеклассные мероприятия.