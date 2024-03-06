В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с пельменями

06 марта 2024 в 18:56 Размер текста - 17 +

Первые в ХМАО автоматы с пельменями появятся в Сургуте через 3-4 месяца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками. В городе установят два автомата, сообщили URA.RU представили компании «Пель-Мени».



«Автоматы установят в течение 3-4 месяцев. В каких точках — пока неизвестно. Будет два автомата», — прокомментировали агентству.



Первые в России вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками недавно появились в Тюмени. Изделия хранятся в машинах в замороженном виде. После оплаты они перемещаются в блок разогрева, а в окне выдачи появляются уже готовыми

В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками. В городе установят два автомата, сообщили URA.RU представили компании «Пель-Мени». «Автоматы установят в течение 3-4 месяцев. В каких точках — пока неизвестно. Будет два автомата», — прокомментировали агентству. Первые в России вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками недавно появились в Тюмени. Изделия хранятся в машинах в замороженном виде. После оплаты они перемещаются в блок разогрева, а в окне выдачи появляются уже готовыми