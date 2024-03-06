В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с пельменями

Первые в ХМАО автоматы с пельменями появятся в Сургуте через 3-4 месяца
В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками. В городе установят два автомата, сообщили URA.RU представили компании «Пель-Мени».
«Автоматы установят в течение 3-4 месяцев. В каких точках — пока неизвестно. Будет два автомата», — прокомментировали агентству.
Первые в России вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками недавно появились в Тюмени. Изделия хранятся в машинах в замороженном виде. После оплаты они перемещаются в блок разогрева, а в окне выдачи появляются уже готовыми
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