В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с пельменями

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Первые в ХМАО автоматы с пельменями появятся в Сургуте через 3-4 месяца Фото:

В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками. В городе установят два автомата, сообщили URA.RU представили компании «Пель-Мени».

«Автоматы установят в течение 3-4 месяцев. В каких точках — пока неизвестно. Будет два автомата», — прокомментировали агентству.

Первые в России вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками недавно появились в Тюмени. Изделия хранятся в машинах в замороженном виде. После оплаты они перемещаются в блок разогрева, а в окне выдачи появляются уже готовыми

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В Сургуте появятся первые в ХМАО вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками. В городе установят два автомата, сообщили URA.RU представили компании «Пель-Мени». «Автоматы установят в течение 3-4 месяцев. В каких точках — пока неизвестно. Будет два автомата», — прокомментировали агентству. Первые в России вендинговые автоматы с приготовленными пельменями и варениками недавно появились в Тюмени. Изделия хранятся в машинах в замороженном виде. После оплаты они перемещаются в блок разогрева, а в окне выдачи появляются уже готовыми
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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