ВС РФ уничтожили управляемую авиабомбу Hammer в зоне СВО

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, пуск, ракета, ракетный, пво, сбойка, высокоточное,  stock
ВС РФ сбили шесть ракетных снарядов РСЗО HIMARS, заявили в Минобороны РФ Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне СВО российскими военными были сбиты шесть ракетных снарядов из системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer французского производства. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что также было уничтожено 123 украинских беспилотника в различных районах.

AASM Hammer — высокоточное всепогодное оружие. Запуск бомбы возможен за пределами зоны противовоздушной обороны противника.

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В зоне СВО российскими военными были сбиты шесть ракетных снарядов из системы залпового огня HIMARS и управляемая авиационная бомба Hammer французского производства. Об этом рассказали в Минобороны РФ. «Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты шесть реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также управляемая авиационная бомба AASM Hammer производства Франции», — сообщили в Минобороны. Там добавили, что также было уничтожено 123 украинских беспилотника в различных районах. AASM Hammer — высокоточное всепогодное оружие. Запуск бомбы возможен за пределами зоны противовоздушной обороны противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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