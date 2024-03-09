Пермячка выиграла Кубок России по лыжному двоеборью

Пермячка стала лучшей в лыжном двоеборье (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Спортсменка из Пермского края Стефания Надымова завоевала Кубок России по лыжному двоеборью. Информация об этом опубликована на сайте федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

«Надымова победила на десятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Чайковском. На втором месте Мария Яковлева из Санкт-Петербурга, третье место заняла Елизавета Удинцова из Московской области», — говорится в сообщении представителей лыжного двоеборья.

Ранее в Прикамье тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». В спортивном мероприятии участвовали 10 000 человек.