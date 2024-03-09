09 марта 2024
08 марта 2024

Пермячка выиграла Кубок России по лыжному двоеборью

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Лыжня России-2013. Нижний Тагил , лыжники
Пермячка стала лучшей в лыжном двоеборье (архивное фото) Фото:

Спортсменка из Пермского края Стефания Надымова завоевала Кубок России по лыжному двоеборью. Информация об этом опубликована на сайте федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России.

«Надымова победила на десятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Чайковском. На втором месте Мария Яковлева из Санкт-Петербурга, третье место заняла Елизавета Удинцова из Московской области», — говорится в сообщении представителей лыжного двоеборья.

Ранее в Прикамье тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». В спортивном мероприятии участвовали 10 000 человек.

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Спортсменка из Пермского края Стефания Надымова завоевала Кубок России по лыжному двоеборью. Информация об этом опубликована на сайте федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России. «Надымова победила на десятом этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Чайковском. На втором месте Мария Яковлева из Санкт-Петербурга, третье место заняла Елизавета Удинцова из Московской области», — говорится в сообщении представителей лыжного двоеборья. Ранее в Прикамье тысячи жителей приняли участие во Всероссийской гонке «Лыжня России — 2024». В спортивном мероприятии участвовали 10 000 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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