Стало известно, сколько россиян готовы проголосовать за Путина на выборах

«Инсомар»: за Путина готовы проголосовать более 80% россиян
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы губернатора в Пермском крае. Пермь, кабинки для голосования, выборы, топ, голосование, выборы 2024
Выборы президента России начнутся 15 марта и закончатся 17 числа Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

За кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. Об этом сообщает ведущая российская исследовательская компания «Инсомар».

«Путин — 80,2%, Николай Харитонов — 6,3%, Леонид Слуцкий — 5,6%, Владислав Даванков — 5,1%», — сообщает «Инсомар» на своем сайте, приводя результаты опроса. Компания исследовала тему, за кого респонденты проголосовали бы на выборах президента РФ.

Отмечается, что у Слуцкого более высокий рейтинг в Дальневосточном федеральном округе. У Харитонова — в Северо-Западном, а у Даванкова — в ЦФО.

Также «Инсомар» подсчитал предположительную явку на выборах. Она составила 71-73%.

Опрос проводился с 6 по 7 марта. Максимальная погрешность — 1,78%. Метод сбора информации — телефонный опрос 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Вопрос звучал так: «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?»

Выборы президента РФ будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина (самовыдвижение), Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от «Новых людей».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
За кандидата в президенты РФ Владимира Путина готовы проголосовать более 80% россиян. Об этом сообщает ведущая российская исследовательская компания «Инсомар». «Путин — 80,2%, Николай Харитонов — 6,3%, Леонид Слуцкий — 5,6%, Владислав Даванков — 5,1%», — сообщает «Инсомар» на своем сайте, приводя результаты опроса. Компания исследовала тему, за кого респонденты проголосовали бы на выборах президента РФ. Отмечается, что у Слуцкого более высокий рейтинг в Дальневосточном федеральном округе. У Харитонова — в Северо-Западном, а у Даванкова — в ЦФО. Также «Инсомар» подсчитал предположительную явку на выборах. Она составила 71-73%. Опрос проводился с 6 по 7 марта. Максимальная погрешность — 1,78%. Метод сбора информации — телефонный опрос 3000 респондентов в возрасте 18 лет и старше по общероссийской выборке. Вопрос звучал так: «Если бы выборы президента Российской Федерации состоялись ближайшее воскресенье, за кого из перечисленных кандидатов вы бы скорее проголосовали?» Выборы президента РФ будут идти три дня — с 15 по 17 марта. Россияне смогут проголосовать за Владимира Путина (самовыдвижение), Николая Харитонова от КПРФ, Леонида Слуцкого от ЛДПР и Владислава Даванкова от «Новых людей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...