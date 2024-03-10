10 марта 2024

Рейс Дубай — Тюмень задержали почти на четыре часа

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, пассажиры, utair, ютейр
Самолет прилетит в областную столицу в 00:10 Фото:

Рейс авиакомпании «ЮТэйр» Дубай — Тюмень задержали почти на четыре часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прилета — 00:10. Задерживается», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

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Рейс авиакомпании «ЮТэйр» Дубай — Тюмень задержали почти на четыре часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прилета — 00:10. Задерживается», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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