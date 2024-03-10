Рейс Дубай — Тюмень задержали почти на четыре часа

Самолет прилетит в областную столицу в 00:10
Рейс авиакомпании «ЮТэйр» Дубай — Тюмень задержали почти на четыре часа. Такая информация указана на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс UT 762 Дубай — Тюмень. Прилет по расписанию — 20:30. Расчетное время прилета — 00:10. Задерживается», — указано на онлайн табло тюменского аэропорта.
URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
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