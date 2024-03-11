Организатор картельного сговора в Тюменской области лишился 200 миллионов рублей

12 марта 2024 в 11:10 Размер текста - 17 +

Прокуратура Тюменской области взыскала 200 миллионов рублей с компании — участника картельного сговора Фото: Денис Моргунов © URA.RU По решению прокуратуры Тюменской области одна из строительных компаний будет обязана выплатить в доход государства 200 миллионов рублей за участие в картельном сговоре. Об этом без указания названия организации сообщает telegram-канал ведомства. «Прокуратура Тюменской области взыскала в доход государства более 200 млн рублей, полученных организацией в результате картельного сговора. Установлено, что в 2021 году четыре юридических лица из соседнего региона вступили в картельный сговор, что позволило одному из них по итогам электронного аукциона заключить с муниципальным казенным учреждением „Служба заказчика Тюменского района“ контракт на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что прокуратура обратилась в суд с требованием о признании аукциона недействительным. Также силовики потребовали взыскать с компании, выигравшей тендер, 200 миллионов рублей. Полученных в качестве оплаты за услуги по инженерной подготовке площадки для МКУ «Служба заказчика Тюменского района». Суд поддержал требования прокуратуры Тюменской области. На счета организации был наложен арест.

По решению прокуратуры Тюменской области одна из строительных компаний будет обязана выплатить в доход государства 200 миллионов рублей за участие в картельном сговоре. Об этом без указания названия организации сообщает telegram-канал ведомства. «Прокуратура Тюменской области взыскала в доход государства более 200 млн рублей, полученных организацией в результате картельного сговора. Установлено, что в 2021 году четыре юридических лица из соседнего региона вступили в картельный сговор, что позволило одному из них по итогам электронного аукциона заключить с муниципальным казенным учреждением „Служба заказчика Тюменского района“ контракт на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области. Там добавили, что прокуратура обратилась в суд с требованием о признании аукциона недействительным. Также силовики потребовали взыскать с компании, выигравшей тендер, 200 миллионов рублей. Полученных в качестве оплаты за услуги по инженерной подготовке площадки для МКУ «Служба заказчика Тюменского района». Суд поддержал требования прокуратуры Тюменской области. На счета организации был наложен арест.