Организатор картельного сговора в Тюменской области лишился 200 миллионов рублей

По решению прокуратуры Тюменской области одна из строительных компаний будет обязана выплатить в доход государства 200 миллионов рублей за участие в картельном сговоре. Об этом без указания названия организации сообщает telegram-канал ведомства.
«Прокуратура Тюменской области взыскала в доход государства более 200 млн рублей, полученных организацией в результате картельного сговора. Установлено, что в 2021 году четыре юридических лица из соседнего региона вступили в картельный сговор, что позволило одному из них по итогам электронного аукциона заключить с муниципальным казенным учреждением „Служба заказчика Тюменского района“ контракт на инженерную подготовку площадки для жилищного строительства», — указано в сообщении прокуратуры Тюменской области.
Там добавили, что прокуратура обратилась в суд с требованием о признании аукциона недействительным. Также силовики потребовали взыскать с компании, выигравшей тендер, 200 миллионов рублей. Полученных в качестве оплаты за услуги по инженерной подготовке площадки для МКУ «Служба заказчика Тюменского района».
Суд поддержал требования прокуратуры Тюменской области. На счета организации был наложен арест.
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