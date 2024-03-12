Клава Кока раскрыла, кто ее главный фанат. Видео

Мать Клавы Коки заявила, что она главный фанат певицы

13 марта 2024 в 01:35 Размер текста - 17 +

Клава Кока опубликовала трогательное видео ко дню рождения мамы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в соцсетях видео, где женщина поддерживает дочь. По словам матери, она главная фанатка Клавы Коки. «Я могу сказать, что я фанат номер один Клавы Коки… Красавица моя, нет, ты не волнуешься, ты не боишься! Вот я тебя обнимаю и забираю весь твой страх», — говорит мама Высоковой на видео, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Видео певица приурочила к дню рождения мамы, которое вся семья отпраздновала в боулинге, так как «привычные застолья надоели». Певица посетовала, что всем членам семьи удалось выбить страйк, а ей — нет. По данным аналитики «Ассоциации блогеров и агентств», Клава Кока возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку из запрещенной и экстремистской соцсети Instagram. За 2023 год ей удалось заработать с площадки 21,2 миллиона рублей. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в соцсетях видео, где женщина поддерживает дочь. По словам матери, она главная фанатка Клавы Коки. «Я могу сказать, что я фанат номер один Клавы Коки… Красавица моя, нет, ты не волнуешься, ты не боишься! Вот я тебя обнимаю и забираю весь твой страх», — говорит мама Высоковой на видео, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Видео певица приурочила к дню рождения мамы, которое вся семья отпраздновала в боулинге, так как «привычные застолья надоели». Певица посетовала, что всем членам семьи удалось выбить страйк, а ей — нет. По данным аналитики «Ассоциации блогеров и агентств», Клава Кока возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку из запрещенной и экстремистской соцсети Instagram. За 2023 год ей удалось заработать с площадки 21,2 миллиона рублей. *Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ