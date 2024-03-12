Певица Клава Кока (Клавдия Высокова), родом из Екатеринбурга, поздравила свою маму с днем рождения, опубликовав в соцсетях видео, где женщина поддерживает дочь. По словам матери, она главная фанатка Клавы Коки.
«Я могу сказать, что я фанат номер один Клавы Коки… Красавица моя, нет, ты не волнуешься, ты не боишься! Вот я тебя обнимаю и забираю весь твой страх», — говорит мама Высоковой на видео, опубликованном в социальной сети Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).
Видео певица приурочила к дню рождения мамы, которое вся семья отпраздновала в боулинге, так как «привычные застолья надоели». Певица посетовала, что всем членам семьи удалось выбить страйк, а ей — нет.
По данным аналитики «Ассоциации блогеров и агентств», Клава Кока возглавила рейтинг среди знаменитостей по заработку из запрещенной и экстремистской соцсети Instagram. За 2023 год ей удалось заработать с площадки 21,2 миллиона рублей.
*Соцсеть Instagram принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ
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