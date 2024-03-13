В тюменском микрорайоне построят новый сквер

В Тюмени в Заречном районе появится новый сквер. Об этом сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству начнутся в 2025 году.
«Работы по благоустройству территории пр. Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье) запланированы на 2025 год», — рассказали в мэрии. Сообщалось, что в городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе озера Алебашево обустроят событийный парк и очистят водоем. Проект уже прошел госэкспертизу. Также здесь построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей.
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