В тюменском микрорайоне построят новый сквер

13 марта 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

В городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени в Заречном районе появится новый сквер. Об этом сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству начнутся в 2025 году. «Работы по благоустройству территории пр. Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье) запланированы на 2025 год», — рассказали в мэрии. Сообщалось, что в городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе озера Алебашево обустроят событийный парк и очистят водоем. Проект уже прошел госэкспертизу. Также здесь построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени в Заречном районе появится новый сквер. Об этом сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству начнутся в 2025 году. «Работы по благоустройству территории пр. Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье) запланированы на 2025 год», — рассказали в мэрии. Сообщалось, что в городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе озера Алебашево обустроят событийный парк и очистят водоем. Проект уже прошел госэкспертизу. Также здесь построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей.