В тюменском микрорайоне построят новый сквер

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Виды Екатеринбурга, исторический сквер, ремонт пешеходной зоны, фонарь освещения, перекладывание плитки
В городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда» Фото:

В Тюмени в Заречном районе появится новый сквер. Об этом сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству начнутся в 2025 году.

«Работы по благоустройству территории пр. Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье) запланированы на 2025 год», — рассказали в мэрии. Сообщалось, что в городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда».

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе озера Алебашево обустроят событийный парк и очистят водоем. Проект уже прошел госэкспертизу. Также здесь построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей.

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В Тюмени в Заречном районе появится новый сквер. Об этом сообщили в городской администрации. Работы по благоустройству начнутся в 2025 году. «Работы по благоустройству территории пр. Солнечный (от пр. Заречный до ул. Эрвье) запланированы на 2025 год», — рассказали в мэрии. Сообщалось, что в городе в 2024 году планируют благоустроить пять скверов по нацпроекту «Жилье и городская среда». Ранее URA.RU писало, что в Тюмени в районе озера Алебашево обустроят событийный парк и очистят водоем. Проект уже прошел госэкспертизу. Также здесь построят новые улицы, дороги, тротуары и велосипедные дорожки, потратив на это 1,5 млрд рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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