13 марта 2024

Моор обратился к тюменцам накануне выборов президента РФ. Видео

Губернатор Тюменской области Александр Моор призвал тюменцев прийти на выборы
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Моора. Тюмень , моор александр
Любые изменения в регионе начинаются с выбора, отметил Александр Моор Фото:

Любые изменения, которые делают жизнь в регионе комфортнее, начинаются с осознанного выбора. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к жителям Тюменской области. Видео опубликовано в официальном telegram-канале тюменского губернатора.

«Можно привести множество примеров того, как изменилась жизнь в Тюменской области за последние годы. Но важно понимать: хорошее само по себе не случается», — отметил Моор в видеообращении.

Среди достижений последних лет Моор отметил рост продолжительности жизни и увеличение числа многодетных семей. Кроме того, увеличилась продуктивность сельского хозяйства, появились новые отрасли экономики. «Нужно доказать, что нас невозможно победить и сломать санкциями», — заявил Моор.

Выборы президента РФ пройдут в стране в течение трех дней с 15 по 17 марта. Ранее URA.RU рассказало, что следить за процессов на тюменских участках будут около 1000 камер и почти 3000 общественников.

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Любые изменения, которые делают жизнь в регионе комфортнее, начинаются с осознанного выбора. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к жителям Тюменской области. Видео опубликовано в официальном telegram-канале тюменского губернатора. «Можно привести множество примеров того, как изменилась жизнь в Тюменской области за последние годы. Но важно понимать: хорошее само по себе не случается», — отметил Моор в видеообращении. Среди достижений последних лет Моор отметил рост продолжительности жизни и увеличение числа многодетных семей. Кроме того, увеличилась продуктивность сельского хозяйства, появились новые отрасли экономики. «Нужно доказать, что нас невозможно победить и сломать санкциями», — заявил Моор. Выборы президента РФ пройдут в стране в течение трех дней с 15 по 17 марта. Ранее URA.RU рассказало, что следить за процессов на тюменских участках будут около 1000 камер и почти 3000 общественников.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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