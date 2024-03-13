Любые изменения, которые делают жизнь в регионе комфортнее, начинаются с осознанного выбора. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор в видеообращении к жителям Тюменской области. Видео опубликовано в официальном telegram-канале тюменского губернатора.
«Можно привести множество примеров того, как изменилась жизнь в Тюменской области за последние годы. Но важно понимать: хорошее само по себе не случается», — отметил Моор в видеообращении.
Среди достижений последних лет Моор отметил рост продолжительности жизни и увеличение числа многодетных семей. Кроме того, увеличилась продуктивность сельского хозяйства, появились новые отрасли экономики. «Нужно доказать, что нас невозможно победить и сломать санкциями», — заявил Моор.
Выборы президента РФ пройдут в стране в течение трех дней с 15 по 17 марта. Ранее URA.RU рассказало, что следить за процессов на тюменских участках будут около 1000 камер и почти 3000 общественников.
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