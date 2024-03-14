В ХМАО командир батальона «Югра» рассказал, как будут голосовать бойцы на выборах президента РФ

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов призвал жителей ХМАО прийти на выборы президента России. Он заявил, что голосовать будут не только гражданские, но и военные, для которых созданы все условия, и раненые бойцы в госпиталях.
«В скором будущем нам предстоит сделать каждый выбор — прийти на выборы и проголосовать за президента. Это очень важный шаг для нашей страны, поэтому прошу вас прийти и сделать свой выбор. На выборы пойдут не только гражданские, но и военные, которые несут службу на переднем крае. Созданы все условия. Те ребята, которые проходят лечение в госпиталях — все будут делать свой выбор», — заявил Аксенов в интервью телеканалу «Югра».
Аксенов работал в правительстве Югры. В начале мобилизации он возглавил именной батальон. Комбат «Югры» прошел боевой опыт во время второй Чеченской кампании, является ветераном войск спецназа и обладателем «крапового берета».
В Югре уже подвели предварительные итоги досрочного голосования, явка на котором стала рекордной. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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