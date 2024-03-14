В ХМАО командир батальона «Югра» рассказал, как будут голосовать бойцы на выборах президента РФ

Комбат «Югры» Аксенов призвал военных и гражданских идти на выборы президента РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция построения войск челябинского гарнизона. Челябинск, боец, воин, армия, служба
Комбат «Югры» Дмитрий Аксенов призвал военных и гражданских идти на выборы президента РФ Фото:

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов призвал жителей ХМАО прийти на выборы президента России. Он заявил, что голосовать будут не только гражданские, но и военные, для которых созданы все условия, и раненые бойцы в госпиталях.

«В скором будущем нам предстоит сделать каждый выбор — прийти на выборы и проголосовать за президента. Это очень важный шаг для нашей страны, поэтому прошу вас прийти и сделать свой выбор. На выборы пойдут не только гражданские, но и военные, которые несут службу на переднем крае. Созданы все условия. Те ребята, которые проходят лечение в госпиталях — все будут делать свой выбор», — заявил Аксенов в интервью телеканалу «Югра».

Аксенов работал в правительстве Югры. В начале мобилизации он возглавил именной батальон. Комбат «Югры» прошел боевой опыт во время второй Чеченской кампании, является ветераном войск спецназа и обладателем «крапового берета».

В Югре уже подвели предварительные итоги досрочного голосования, явка на котором стала рекордной. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов призвал жителей ХМАО прийти на выборы президента России. Он заявил, что голосовать будут не только гражданские, но и военные, для которых созданы все условия, и раненые бойцы в госпиталях. «В скором будущем нам предстоит сделать каждый выбор — прийти на выборы и проголосовать за президента. Это очень важный шаг для нашей страны, поэтому прошу вас прийти и сделать свой выбор. На выборы пойдут не только гражданские, но и военные, которые несут службу на переднем крае. Созданы все условия. Те ребята, которые проходят лечение в госпиталях — все будут делать свой выбор», — заявил Аксенов в интервью телеканалу «Югра». Аксенов работал в правительстве Югры. В начале мобилизации он возглавил именной батальон. Комбат «Югры» прошел боевой опыт во время второй Чеченской кампании, является ветераном войск спецназа и обладателем «крапового берета». В Югре уже подвели предварительные итоги досрочного голосования, явка на котором стала рекордной. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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