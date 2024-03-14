В ХМАО командир батальона «Югра» рассказал, как будут голосовать бойцы на выборах президента РФ

Комбат «Югры» Аксенов призвал военных и гражданских идти на выборы президента РФ

Комбат «Югры» Дмитрий Аксенов призвал военных и гражданских идти на выборы президента РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Командир батальона «Югра» Дмитрий Аксенов призвал жителей ХМАО прийти на выборы президента России. Он заявил, что голосовать будут не только гражданские, но и военные, для которых созданы все условия, и раненые бойцы в госпиталях.

«В скором будущем нам предстоит сделать каждый выбор — прийти на выборы и проголосовать за президента. Это очень важный шаг для нашей страны, поэтому прошу вас прийти и сделать свой выбор. На выборы пойдут не только гражданские, но и военные, которые несут службу на переднем крае. Созданы все условия. Те ребята, которые проходят лечение в госпиталях — все будут делать свой выбор», — заявил Аксенов в интервью телеканалу «Югра».

Аксенов работал в правительстве Югры. В начале мобилизации он возглавил именной батальон. Комбат «Югры» прошел боевой опыт во время второй Чеченской кампании, является ветераном войск спецназа и обладателем «крапового берета».

В Югре уже подвели предварительные итоги досрочного голосования, явка на котором стала рекордной. Выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.