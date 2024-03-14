Путин присвоил звание «Заслуженного учителя РФ» двум тюменцам

Указом президента России Владимира Путина двум жителям Тюменской области из города Ялуторовск присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации». Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу <…> присвоить почетное звание „Заслуженный учитель Российской Федерации“. <…> Кунгурову Алексею Альбертовичу — директору муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа имени Декабристов“, город Ялуторовск Тюменской области. <…> Усольцеву Николаю Геннадьевичу — учителю муниципального автономного общеобразовательного учреждения „Средняя общеобразовательная школа номер 1“, город Ялуторовск Тюменской области», — написано в документе.
Путин также подписал указ, в котором присвоил жительнице Тюмени почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения Российской Федерации». Оно досталось Альфие Шакирзяновой, заведующей отделением областного реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями «Родник».
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