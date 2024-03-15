15 марта 2024

Звезда «Уральских пельменей» докажет на гастролях, что от него зависит будущее России

Лидер «Уральских пельменей» Андрей Рожков проголосует на гастролях
© Служба новостей «URA.RU»
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IV благотворительный хоккейный "Матч звезд" в КРК "Уралец". Екатеринбург, рожков андрей
Звезда «Уральских пельменей» старается не пропускать выборы даже в отъездах Фото:
новость из сюжета
Выборы президента России в 2024 году

Звезда команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков считает, что от его голоса на президентских выборах может зависеть многое. Артист заявил URA.RU, что будет голосовать дистанционно, потому что находится на гастролях.

«Буду голосовать через „Госуслуги“, потому что сейчас не дома. Я стараюсь всегда голосовать, если есть возможность. Я ведь голосую, по правде говоря, для себя самого, чтобы себе самому доказать в очередной раз, что я сопричастен, что от меня что-то зависит. Я на самом деле считаю, что мой голос может решить многое, и от меня многое зависит», — заявил Рожков.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся актуальная информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU.

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Звезда команды «Уральские пельмени» Андрей Рожков считает, что от его голоса на президентских выборах может зависеть многое. Артист заявил URA.RU, что будет голосовать дистанционно, потому что находится на гастролях. «Буду голосовать через „Госуслуги“, потому что сейчас не дома. Я стараюсь всегда голосовать, если есть возможность. Я ведь голосую, по правде говоря, для себя самого, чтобы себе самому доказать в очередной раз, что я сопричастен, что от меня что-то зависит. Я на самом деле считаю, что мой голос может решить многое, и от меня многое зависит», — заявил Рожков. Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. На пост претендуют четыре кандидата: Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР), и самовыдвиженец Владимир Путин. Вся актуальная информация о выборах — в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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