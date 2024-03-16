«Единую Россию» атаковали хакеры

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Роскомнадзор и партнеры по информационной безопасности партии отражают хакерские атаки Фото:

Электронные сервисы политической партии «Единая Россия» атаковали хакеры. Работа второстепенных партийных ресурсов сейчас приостановлена. Об этом сообщает партия в своем telegram-канале.

«„Единая Россия“ фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что атаки ведутся на все адреса в доменах edinros и ER.RU и подсетях.

На данный момент работа второстепенных партийных ресурсов временно прекращена. Это нужно для обеспечения важной инфраструктуры цифровых сервисов. Кроме того, партнеры по информационной безопасности и Роскомнадзор отражают атаки.

Ранее сайт Красного Креста взломали хакеры. Глава организации Павел Савчук отметил, что из-за этого доступ к сайту может быть ограничен. На данный момент проблемы устраняются, передает MK.RU.

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Электронные сервисы политической партии «Единая Россия» атаковали хакеры. Работа второстепенных партийных ресурсов сейчас приостановлена. Об этом сообщает партия в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что атаки ведутся на все адреса в доменах edinros и ER.RU и подсетях. На данный момент работа второстепенных партийных ресурсов временно прекращена. Это нужно для обеспечения важной инфраструктуры цифровых сервисов. Кроме того, партнеры по информационной безопасности и Роскомнадзор отражают атаки. Ранее сайт Красного Креста взломали хакеры. Глава организации Павел Савчук отметил, что из-за этого доступ к сайту может быть ограничен. На данный момент проблемы устраняются, передает MK.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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