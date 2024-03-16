«Единую Россию» атаковали хакеры

16 марта 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Роскомнадзор и партнеры по информационной безопасности партии отражают хакерские атаки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Электронные сервисы политической партии «Единая Россия» атаковали хакеры. Работа второстепенных партийных ресурсов сейчас приостановлена. Об этом сообщает партия в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что атаки ведутся на все адреса в доменах edinros и ER.RU и подсетях. На данный момент работа второстепенных партийных ресурсов временно прекращена. Это нужно для обеспечения важной инфраструктуры цифровых сервисов. Кроме того, партнеры по информационной безопасности и Роскомнадзор отражают атаки. Ранее сайт Красного Креста взломали хакеры. Глава организации Павел Савчук отметил, что из-за этого доступ к сайту может быть ограничен. На данный момент проблемы устраняются, передает MK.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Электронные сервисы политической партии «Единая Россия» атаковали хакеры. Работа второстепенных партийных ресурсов сейчас приостановлена. Об этом сообщает партия в своем telegram-канале. «„Единая Россия“ фиксирует широкомасштабные DDoS-атаки на все электронные сервисы партии», — передает telegram-канал партии. Отмечается, что атаки ведутся на все адреса в доменах edinros и ER.RU и подсетях. На данный момент работа второстепенных партийных ресурсов временно прекращена. Это нужно для обеспечения важной инфраструктуры цифровых сервисов. Кроме того, партнеры по информационной безопасности и Роскомнадзор отражают атаки. Ранее сайт Красного Креста взломали хакеры. Глава организации Павел Савчук отметил, что из-за этого доступ к сайту может быть ограничен. На данный момент проблемы устраняются, передает MK.RU.