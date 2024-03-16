В Тюменской области в два раза вырос спрос на поваров, умеющих жарить блины

За год в Тюменской области количество вакансий для поваров, которые умеют жарить блины, возросло в два раза. При этом более чем в половине предложений не требуется опыт работы, рассказали пресс-службе hh.ru.
«В более чем в половине случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. При этом таких специалистов готовы обучать», — поделилась пресс-служба с «РБК Тюмень». В 2022 году работодателями было размещено почти 2,4 тысячи вакансий для блинопеков или пекарей-блинщиков, а в 2023 — почти 4,1 тысячи.
Также на 13% выросла и медиана предлагаемых зарплат. Средняя заработная плата для этой вакансии в Тюменской области составляет 44,4 тысячи рублей, а в УрФО — 38,5 тысячи. При этом уровень конкуренции крайне мал.
Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Новый проект назовут «Кулинарное и кондитерское мастерство».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.