В Тюменской области в два раза вырос спрос на поваров, умеющих жарить блины

17 марта 2024 в 05:59 Размер текста - 17 +

В Тюменской области средняя зарплата поваров, которые умеют печь блины — 44,4 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU За год в Тюменской области количество вакансий для поваров, которые умеют жарить блины, возросло в два раза. При этом более чем в половине предложений не требуется опыт работы, рассказали пресс-службе hh.ru. «В более чем в половине случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. При этом таких специалистов готовы обучать», — поделилась пресс-служба с «РБК Тюмень». В 2022 году работодателями было размещено почти 2,4 тысячи вакансий для блинопеков или пекарей-блинщиков, а в 2023 — почти 4,1 тысячи. Также на 13% выросла и медиана предлагаемых зарплат. Средняя заработная плата для этой вакансии в Тюменской области составляет 44,4 тысячи рублей, а в УрФО — 38,5 тысячи. При этом уровень конкуренции крайне мал. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Новый проект назовут «Кулинарное и кондитерское мастерство». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

За год в Тюменской области количество вакансий для поваров, которые умеют жарить блины, возросло в два раза. При этом более чем в половине предложений не требуется опыт работы, рассказали пресс-службе hh.ru. «В более чем в половине случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. При этом таких специалистов готовы обучать», — поделилась пресс-служба с «РБК Тюмень». В 2022 году работодателями было размещено почти 2,4 тысячи вакансий для блинопеков или пекарей-блинщиков, а в 2023 — почти 4,1 тысячи. Также на 13% выросла и медиана предлагаемых зарплат. Средняя заработная плата для этой вакансии в Тюменской области составляет 44,4 тысячи рублей, а в УрФО — 38,5 тысячи. При этом уровень конкуренции крайне мал. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Новый проект назовут «Кулинарное и кондитерское мастерство».