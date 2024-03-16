16 марта 2024

В Тюменской области в два раза вырос спрос на поваров, умеющих жарить блины

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица для дальнобойщиков. Курган, блины, масленица
В Тюменской области средняя зарплата поваров, которые умеют печь блины — 44,4 тысячи рублей Фото:

За год в Тюменской области количество вакансий для поваров, которые умеют жарить блины, возросло в два раза. При этом более чем в половине предложений не требуется опыт работы, рассказали пресс-службе hh.ru.

«В более чем в половине случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. При этом таких специалистов готовы обучать», — поделилась пресс-служба с «РБК Тюмень». В 2022 году работодателями было размещено почти 2,4 тысячи вакансий для блинопеков или пекарей-блинщиков, а в 2023 — почти 4,1 тысячи.

Также на 13% выросла и медиана предлагаемых зарплат. Средняя заработная плата для этой вакансии в Тюменской области составляет 44,4 тысячи рублей, а в УрФО — 38,5 тысячи. При этом уровень конкуренции крайне мал.

Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Новый проект назовут «Кулинарное и кондитерское мастерство».

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За год в Тюменской области количество вакансий для поваров, которые умеют жарить блины, возросло в два раза. При этом более чем в половине предложений не требуется опыт работы, рассказали пресс-службе hh.ru. «В более чем в половине случаев работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. При этом таких специалистов готовы обучать», — поделилась пресс-служба с «РБК Тюмень». В 2022 году работодателями было размещено почти 2,4 тысячи вакансий для блинопеков или пекарей-блинщиков, а в 2023 — почти 4,1 тысячи. Также на 13% выросла и медиана предлагаемых зарплат. Средняя заработная плата для этой вакансии в Тюменской области составляет 44,4 тысячи рублей, а в УрФО — 38,5 тысячи. При этом уровень конкуренции крайне мал. Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса в паре с ресторанной компанией «МаксиМ» будут готовить будущих поваров по французским стандартам. Новый проект назовут «Кулинарное и кондитерское мастерство».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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