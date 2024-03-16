Происшествия Криминал Пенсионерка из Тюмени отдала мошенникам 10 млн рублей 17 марта 2024 в 19:22 Размер текста - 17 + Женщина оформила кредиты в банках и перевела деньги мошенникам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюмени пенсионерка ответила на звонок лжесотрудника банка в мессенджере WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он убедил женщину оформить на свое имя кредиты и перевести их на безопасные счета. В прокуратуре Тюменской области сообщили, что таким образом мошенники похитили у нее 10 миллионов рублей. «Неизвестный позвонил пенсионерке областного центра на сотовый телефон в мессенджере WhatsApp с российских абонентских номеров. Он представился сотрудником финансового контроля одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, похитил 10 млн рублей. Женщина самостоятельно получила их в качестве кредита в банках и перевела на указанные „безопасные“ счета», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 117 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 миллионов рублей. Телефонные мошенники начали использовать новую схема обмана жителей Тюменской области. Во время разговора с жертвой они просят включить видеосвязь, а затем используют эти данные для взлома мобильных приложений банков по биометрии. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Тюмени пенсионерка ответила на звонок лжесотрудника банка в мессенджере WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он убедил женщину оформить на свое имя кредиты и перевести их на безопасные счета. В прокуратуре Тюменской области сообщили, что таким образом мошенники похитили у нее 10 миллионов рублей. «Неизвестный позвонил пенсионерке областного центра на сотовый телефон в мессенджере WhatsApp с российских абонентских номеров. Он представился сотрудником финансового контроля одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, похитил 10 млн рублей. Женщина самостоятельно получила их в качестве кредита в банках и перевела на указанные „безопасные“ счета», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 117 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 миллионов рублей. Телефонные мошенники начали использовать новую схема обмана жителей Тюменской области. Во время разговора с жертвой они просят включить видеосвязь, а затем используют эти данные для взлома мобильных приложений банков по биометрии. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям