16 марта 2024

Пенсионерка из Тюмени отдала мошенникам 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина оформила кредиты в банках и перевела деньги мошенникам Фото:

В Тюмени пенсионерка ответила на звонок лжесотрудника банка в мессенджере WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он убедил женщину оформить на свое имя кредиты и перевести их на безопасные счета. В прокуратуре Тюменской области сообщили, что таким образом мошенники похитили у нее 10 миллионов рублей.

«Неизвестный позвонил пенсионерке областного центра на сотовый телефон в мессенджере WhatsApp с российских абонентских номеров. Он представился сотрудником финансового контроля одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, похитил 10 млн рублей. Женщина самостоятельно получила их в качестве кредита в банках и перевела на указанные „безопасные“ счета», — сообщается в telegram-канале ведомства.

За прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 117 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 миллионов рублей.

Телефонные мошенники начали использовать новую схема обмана жителей Тюменской области. Во время разговора с жертвой они просят включить видеосвязь, а затем используют эти данные для взлома мобильных приложений банков по биометрии.

*WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ

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В Тюмени пенсионерка ответила на звонок лжесотрудника банка в мессенджере WhatsApp* (принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Он убедил женщину оформить на свое имя кредиты и перевести их на безопасные счета. В прокуратуре Тюменской области сообщили, что таким образом мошенники похитили у нее 10 миллионов рублей. «Неизвестный позвонил пенсионерке областного центра на сотовый телефон в мессенджере WhatsApp с российских абонентских номеров. Он представился сотрудником финансового контроля одного из банков, под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, похитил 10 млн рублей. Женщина самостоятельно получила их в качестве кредита в банках и перевела на указанные „безопасные“ счета», — сообщается в telegram-канале ведомства. За прошедшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 117 жителей региона. Общая сумма похищенных денежных средств превысила 16 миллионов рублей. Телефонные мошенники начали использовать новую схема обмана жителей Тюменской области. Во время разговора с жертвой они просят включить видеосвязь, а затем используют эти данные для взлома мобильных приложений банков по биометрии. *WhatsApp запрещенная соцсеть, принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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