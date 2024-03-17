В ЯНАО мужчина, используя удушающий прием, убил собутыльника

В Ямальском районе (ЯНАО) мужчина, во время распития алкоголя, задушил местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении следкома России по ЯНАО.
«По данным следствия, 1 марта 2024 года в селе Панаевск в компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами. Мужчина, 1998 года рождения, используя удушающий прием, умышленно причинил тяжкий вред здоровью 34-летнему местному жителю, в результате чего тот скончался. Продолжившая застолье компания обнаружила смерть приятеля спустя несколько часов», — сообщили на портале окружного СК.
Следствие устанавливает обстоятельства убийства. Обвиняемый взят под стражу.
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