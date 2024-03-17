17 марта 2024

В ЯНАО мужчина, используя удушающий прием, убил собутыльника

В Панаевске мужчина задушил местного жителя во время распития спиртных напитков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, наручники, задержание
Обвиняемый в убийстве взят под стражу Фото:

В Ямальском районе (ЯНАО) мужчина, во время распития алкоголя, задушил местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении следкома России по ЯНАО.

«По данным следствия, 1 марта 2024 года в селе Панаевск в компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами. Мужчина, 1998 года рождения, используя удушающий прием, умышленно причинил тяжкий вред здоровью 34-летнему местному жителю, в результате чего тот скончался. Продолжившая застолье компания обнаружила смерть приятеля спустя несколько часов», — сообщили на портале окружного СК.

Следствие устанавливает обстоятельства убийства. Обвиняемый взят под стражу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ямальском районе (ЯНАО) мужчина, во время распития алкоголя, задушил местного жителя. Об этом сообщили в следственном управлении следкома России по ЯНАО. «По данным следствия, 1 марта 2024 года в селе Панаевск в компании, длительное время распивающей спиртные напитки, произошел конфликт между двумя односельчанами. Мужчина, 1998 года рождения, используя удушающий прием, умышленно причинил тяжкий вред здоровью 34-летнему местному жителю, в результате чего тот скончался. Продолжившая застолье компания обнаружила смерть приятеля спустя несколько часов», — сообщили на портале окружного СК. Следствие устанавливает обстоятельства убийства. Обвиняемый взят под стражу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...