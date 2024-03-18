Во время выборов тюменские силовики работали в экстремальных условиях

Из-за выборов полицейские Тюмени остались без выходных
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники правоохранительных структур охраняли избирательные участки Тюменской области Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Во время выборов президента России, которые проходили в Тюменской области с 15 по 17 марта, сотрудники силовых структур были переведены на усиленный режим службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, из-за этого силовикам пришлось работать в экстремальных условиях: без выходных, а в некоторых случаях — без обеда.

«Сотрудники силовых структур были ближе переведены на усиленный режим работы в середине марта. Многим пришлось нести службу без выходных. Тем не менее силовики отнеслись к ситуации с пониманием. С поставленными задачами справились. Никаких громких инцидентов на избирательных участках Тюмени допущено не было. В ближайшее время сотрудники вернутся к обычному графику работы», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности.

Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы президента Российской Федерации прошли на территории Тюменской области в период с 15 по 17 марта. Явка на избирательных участках региона составила 84,3%.

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Во время выборов президента России, которые проходили в Тюменской области с 15 по 17 марта, сотрудники силовых структур были переведены на усиленный режим службы. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к правоохранительным структурам. По его словам, из-за этого силовикам пришлось работать в экстремальных условиях: без выходных, а в некоторых случаях — без обеда. «Сотрудники силовых структур были ближе переведены на усиленный режим работы в середине марта. Многим пришлось нести службу без выходных. Тем не менее силовики отнеслись к ситуации с пониманием. С поставленными задачами справились. Никаких громких инцидентов на избирательных участках Тюмени допущено не было. В ближайшее время сотрудники вернутся к обычному графику работы», — сообщил собеседник URA.RU на условиях анонимности. Комментарии правоохранительных структур ожидаются. Выборы президента Российской Федерации прошли на территории Тюменской области в период с 15 по 17 марта. Явка на избирательных участках региона составила 84,3%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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