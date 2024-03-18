В Тюмени исчез специфичный суп-рамен из мультфильма «Наруто»

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Ramen shop. Тюмень
Тюменцы признали вкус рамена из «Наруто» слишком специфическим Фото:

В Тюмени из меню ресторана азиатской кухни убрали рамен, воссозданный по рецепту супа из японского мультфильма «Наруто». Как рассказали URA.RU в заведении, причина в доработке рецепта, так как тюменцы не оценили специфический вкус.

«Мы четко отслеживаем обратную связь. Рамен из вселенной „Наруто“ получился очень аутентичным, и мы проводим сейчас ряд улучшений для того, чтобы он был понятен нашей аудитории больше. В нашем регионе все равно есть вкусовые привычки специфические. Поэтому мы стараемся правильно адаптировать вкусовой профиль и его улучшить», — рассказал URA.RU автор концепции Алексей Трунев.

Сейчас в меню заведения есть еще один рамен. Когда именно вернется суп из аниме «Наруто» в заведении не уточнили. Ранее URA.RU рассказывало историю создания рамена из мультфильма «Наруто» в Тюмени.

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В Тюмени из меню ресторана азиатской кухни убрали рамен, воссозданный по рецепту супа из японского мультфильма «Наруто». Как рассказали URA.RU в заведении, причина в доработке рецепта, так как тюменцы не оценили специфический вкус. «Мы четко отслеживаем обратную связь. Рамен из вселенной „Наруто“ получился очень аутентичным, и мы проводим сейчас ряд улучшений для того, чтобы он был понятен нашей аудитории больше. В нашем регионе все равно есть вкусовые привычки специфические. Поэтому мы стараемся правильно адаптировать вкусовой профиль и его улучшить», — рассказал URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Сейчас в меню заведения есть еще один рамен. Когда именно вернется суп из аниме «Наруто» в заведении не уточнили. Ранее URA.RU рассказывало историю создания рамена из мультфильма «Наруто» в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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