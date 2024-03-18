В Тюмени исчез специфичный суп-рамен из мультфильма «Наруто»

18 марта 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Тюменцы признали вкус рамена из «Наруто» слишком специфическим Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени из меню ресторана азиатской кухни убрали рамен, воссозданный по рецепту супа из японского мультфильма «Наруто». Как рассказали URA.RU в заведении, причина в доработке рецепта, так как тюменцы не оценили специфический вкус. «Мы четко отслеживаем обратную связь. Рамен из вселенной „Наруто“ получился очень аутентичным, и мы проводим сейчас ряд улучшений для того, чтобы он был понятен нашей аудитории больше. В нашем регионе все равно есть вкусовые привычки специфические. Поэтому мы стараемся правильно адаптировать вкусовой профиль и его улучшить», — рассказал URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Сейчас в меню заведения есть еще один рамен. Когда именно вернется суп из аниме «Наруто» в заведении не уточнили. Ранее URA.RU рассказывало историю создания рамена из мультфильма «Наруто» в Тюмени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени из меню ресторана азиатской кухни убрали рамен, воссозданный по рецепту супа из японского мультфильма «Наруто». Как рассказали URA.RU в заведении, причина в доработке рецепта, так как тюменцы не оценили специфический вкус. «Мы четко отслеживаем обратную связь. Рамен из вселенной „Наруто“ получился очень аутентичным, и мы проводим сейчас ряд улучшений для того, чтобы он был понятен нашей аудитории больше. В нашем регионе все равно есть вкусовые привычки специфические. Поэтому мы стараемся правильно адаптировать вкусовой профиль и его улучшить», — рассказал URA.RU автор концепции Алексей Трунев. Сейчас в меню заведения есть еще один рамен. Когда именно вернется суп из аниме «Наруто» в заведении не уточнили. Ранее URA.RU рассказывало историю создания рамена из мультфильма «Наруто» в Тюмени.