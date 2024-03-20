Бывший заммэра Тюмени устроила массовые чистки на новом месте работы

Тюменская чиновница Соловьева взялась за оптимизацию ТОГИРРО
© Служба новостей «URA.RU»
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Чиновники. Отраслевое совещание по здравоохранению. Мэрия. Тюмень , соловьева вера
Вера Соловьева взялась за оптимизацию ТОГИРРО, распустив часть сотрудников Фото:

Бывший заместитель главы Тюмени Вера Соловьева устроила масштабные чистки на новом месте работы (руководитель Тюменского института развития регионального образования). Она уволила почти всю команду бывшего директора Ольги Ройтблат. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политтусовки.

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«Соловьева пытается оптимизировать работу ТОГИРРО. Она считает, что штат раздут и работает не слишком эффективно. Резкое поведение новой начальницы раздражает подчиненных, которые долгие годы работали при Ройтблат (она возглавляла организацию почти 20 лет). В ближайшее время штат могут покинуть еще несколько человек», — сообщают собеседники агентства.

Агентство направило запрос в ТОГИРРО. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU сообщало, как тюменский внутрипол пытался примирить Соловьеву и Ройтблат, посадив их на соседние места на одном из официальных мероприятий. Ольга Ройтблат была огорчена снятием с должности директора. Взамен она получила место руководителя проектов. Она также была одним из кураторов предвыборной кампании Владимира Путина в Тюменской области, а также выступила доверенным лицом кандидата.

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Бывший заместитель главы Тюмени Вера Соловьева устроила масштабные чистки на новом месте работы (руководитель Тюменского института развития регионального образования). Она уволила почти всю команду бывшего директора Ольги Ройтблат. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры из тюменской политтусовки. «Соловьева пытается оптимизировать работу ТОГИРРО. Она считает, что штат раздут и работает не слишком эффективно. Резкое поведение новой начальницы раздражает подчиненных, которые долгие годы работали при Ройтблат (она возглавляла организацию почти 20 лет). В ближайшее время штат могут покинуть еще несколько человек», — сообщают собеседники агентства. Агентство направило запрос в ТОГИРРО. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU сообщало, как тюменский внутрипол пытался примирить Соловьеву и Ройтблат, посадив их на соседние места на одном из официальных мероприятий. Ольга Ройтблат была огорчена снятием с должности директора. Взамен она получила место руководителя проектов. Она также была одним из кураторов предвыборной кампании Владимира Путина в Тюменской области, а также выступила доверенным лицом кандидата.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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