Мэр города дал обещание Артюхову, а в поселке экстренно сел вертолет: события дня 20 марта в ЯНАО

Губернатор Ямала Артюхов провел рабочую встречу с главой Губкинского Бандурко

20 марта 2024 в 20:56 Размер текста - 17 +

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с мэром Губкинского Андреем Бандурко. Тем временем в Надымском районе вертолет совершил аварийную посадку. Об этих и других событиях в округе 20 марта читайте в материале URA.RU.