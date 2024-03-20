Мэр города дал обещание Артюхову, а в поселке экстренно сел вертолет: события дня 20 марта в ЯНАО

Губернатору Ямала Артюхову доложили о высоких темпах строительства жилья в Губкинском
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с мэром Губкинского Андреем Бандурко. Тем временем в Надымском районе вертолет совершил аварийную посадку. Об этих и других событиях в округе 20 марта читайте в материале URA.RU.
- Глава Ямала Дмитрий Артюхов совершил рабочую поездку в Губкинский. Руководитель муниципалитета Андрей Бандурко пообещал губернатору, что к концу 2024 года завершится расселение аварийного жилья в целом микрорайоне.
- В Надымском районе вертолет Ми-8 экстренно сел в 50 километров от аэропорта в поселке Ямбург. При аварийной посадке никто не пострадал.
- Тем временем в Надыме правоохранительные органы завели уголовное дело на местных жителей, которые с жестокостью убили двоих знакомых. Преступники в течение трех дней избивали неприятелей, а затем закололи их ножом.
- На Ямале стартовала вакцинация оленей против сибирской язвы. В этом году власти планируют привить от заболевания более 500 тысяч животных.
- Ямальские экологи провели исследование окружающей среды в регионе. Ученые обнаружили положительные результаты проб воды, почвы и воздуха в округе.
- В окружной столице члены совета КМНС придумали интересную фишку на День оленевода. Для жителей Салехарда и гостей праздника создали русско-ненецкий разговорник, который будут раздавать на мероприятии бесплатно.
- Окружной департамент здравоохранения сообщил о поставке детской вакцины против «свинки» во втором квартале 2024 года. Новоуренгойцы пожаловались на отсутствие отдельного препарата от паротита.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости ЯНАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.