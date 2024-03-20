Мэр города дал обещание Артюхову, а в поселке экстренно сел вертолет: события дня 20 марта в ЯНАО

Губернатор Ямала Артюхов провел рабочую встречу с главой Губкинского Бандурко
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Артюхов. ЯНАО, артюхов дмитрий
Губернатору Ямала Артюхову доложили о высоких темпах строительства жилья в Губкинском Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с мэром Губкинского Андреем Бандурко. Тем временем в Надымском районе вертолет совершил аварийную посадку. Об этих и других событиях в округе 20 марта читайте в материале URA.RU.

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Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов встретился с мэром Губкинского Андреем Бандурко. Тем временем в Надымском районе вертолет совершил аварийную посадку. Об этих и других событиях в округе 20 марта читайте в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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