Жители ХМАО пожаловались на транспортный коллапс рядом с мечетью

22 марта 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Жители Нижневартовска пожаловались на транспортный коллапс рядом с мечетью Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на постоянные пробки и потенциально аварийную обстановку на дороге в районе мечети. По пятницам на службу собирается большое количество людей, из-за нехватки парковочных мест, многие оставляют автомобили прямо на проезжей части. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Нижневартовске рядом с мечетью на улице Пикмана постоянные автомобильные заторы. По пятницам там невозможно проехать из-за скопления машин, припаркованных совершенно хаотично, часто прямо на проезжей части. Нормальная парковка рядом с мечетью отсутствует», — рассказал вартовчанин. Часто водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения, чтобы проехать проблемный участок дороги. Нередко из-за этого создаются аварийные ситуации. За комментарием по этому поводу журналист агентства обратился в ГИБДД Нижневартовска. Там пояснили, что о проблеме известно давно. Однако расширение парковки не входит в зону ответственности правоохранителей. «Данная ситуация регулируется и находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции. При поступлении жалоб, мы оперативно реагируем — водителям, нарушающим правила дорожного движения выписываются штрафы. ДТП с пострадавшими в этом районе не регистрировались», — пояснили в пресс-службе ГИБДД города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на постоянные пробки и потенциально аварийную обстановку на дороге в районе мечети. По пятницам на службу собирается большое количество людей, из-за нехватки парковочных мест, многие оставляют автомобили прямо на проезжей части. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Нижневартовске рядом с мечетью на улице Пикмана постоянные автомобильные заторы. По пятницам там невозможно проехать из-за скопления машин, припаркованных совершенно хаотично, часто прямо на проезжей части. Нормальная парковка рядом с мечетью отсутствует», — рассказал вартовчанин. Часто водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения, чтобы проехать проблемный участок дороги. Нередко из-за этого создаются аварийные ситуации. За комментарием по этому поводу журналист агентства обратился в ГИБДД Нижневартовска. Там пояснили, что о проблеме известно давно. Однако расширение парковки не входит в зону ответственности правоохранителей. «Данная ситуация регулируется и находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции. При поступлении жалоб, мы оперативно реагируем — водителям, нарушающим правила дорожного движения выписываются штрафы. ДТП с пострадавшими в этом районе не регистрировались», — пояснили в пресс-службе ГИБДД города.