21 марта 2024

Жители ХМАО пожаловались на транспортный коллапс рядом с мечетью

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Нижневартовска пожаловались на транспортный коллапс рядом с мечетью Фото:

Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на постоянные пробки и потенциально аварийную обстановку на дороге в районе мечети. По пятницам на службу собирается большое количество людей, из-за нехватки парковочных мест, многие оставляют автомобили прямо на проезжей части. Об этом URA.RU сообщил местный житель.

«В Нижневартовске рядом с мечетью на улице Пикмана постоянные автомобильные заторы. По пятницам там невозможно проехать из-за скопления машин, припаркованных совершенно хаотично, часто прямо на проезжей части. Нормальная парковка рядом с мечетью отсутствует», — рассказал вартовчанин. Часто водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения, чтобы проехать проблемный участок дороги. Нередко из-за этого создаются аварийные ситуации.

За комментарием по этому поводу журналист агентства обратился в ГИБДД Нижневартовска. Там пояснили, что о проблеме известно давно. Однако расширение парковки не входит в зону ответственности правоохранителей. «Данная ситуация регулируется и находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции. При поступлении жалоб, мы оперативно реагируем — водителям, нарушающим правила дорожного движения выписываются штрафы. ДТП с пострадавшими в этом районе не регистрировались», — пояснили в пресс-службе ГИБДД города.

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Жители Нижневартовска (ХМАО) жалуются на постоянные пробки и потенциально аварийную обстановку на дороге в районе мечети. По пятницам на службу собирается большое количество людей, из-за нехватки парковочных мест, многие оставляют автомобили прямо на проезжей части. Об этом URA.RU сообщил местный житель. «В Нижневартовске рядом с мечетью на улице Пикмана постоянные автомобильные заторы. По пятницам там невозможно проехать из-за скопления машин, припаркованных совершенно хаотично, часто прямо на проезжей части. Нормальная парковка рядом с мечетью отсутствует», — рассказал вартовчанин. Часто водители вынуждены выезжать на встречную полосу движения, чтобы проехать проблемный участок дороги. Нередко из-за этого создаются аварийные ситуации. За комментарием по этому поводу журналист агентства обратился в ГИБДД Нижневартовска. Там пояснили, что о проблеме известно давно. Однако расширение парковки не входит в зону ответственности правоохранителей. «Данная ситуация регулируется и находится под контролем сотрудников Госавтоинспекции. При поступлении жалоб, мы оперативно реагируем — водителям, нарушающим правила дорожного движения выписываются штрафы. ДТП с пострадавшими в этом районе не регистрировались», — пояснили в пресс-службе ГИБДД города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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