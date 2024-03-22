МИД РФ приняло жесткие меры против Канады в ответ на санкции

МИД РФ запретило въезд в Россию для 56 граждан Канады в ответ на санкции страны

22 марта 2024 в 21:20 Размер текста - 17 +

МИД РФ запретил въезд в Россию для 56 граждан Канады Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия ввела персональные санкции в отношении 56 граждан Канады. Им на постоянной основе закрыти въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegtram-канале министерства. Там также опубликован полный перечень канадских граждан, которым теперь запрещен въезд в Россию. Канада является одной из стран Запада, которая активно вводит санкции против российских граждан, а также предприятий страны. Только в феврале Канада несколько раз объявляла о расширении ограничительных мер для РФ. Оттава также вводила санкции и в отношении отдельных российских предприятий, например, уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим производителем титана. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия ввела персональные санкции в отношении 56 граждан Канады. Им на постоянной основе закрыти въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegtram-канале министерства. Там также опубликован полный перечень канадских граждан, которым теперь запрещен въезд в Россию. Канада является одной из стран Запада, которая активно вводит санкции против российских граждан, а также предприятий страны. Только в феврале Канада несколько раз объявляла о расширении ограничительных мер для РФ. Оттава также вводила санкции и в отношении отдельных российских предприятий, например, уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим производителем титана.