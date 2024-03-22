МИД РФ приняло жесткие меры против Канады в ответ на санкции

МИД РФ запретило въезд в Россию для 56 граждан Канады в ответ на санкции страны
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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
МИД РФ запретил въезд в Россию для 56 граждан Канады Фото:
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Россия ввела персональные санкции в отношении 56 граждан Канады. Им на постоянной основе закрыти въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ.

«В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegtram-канале министерства. Там также опубликован полный перечень канадских граждан, которым теперь запрещен въезд в Россию.

Канада является одной из стран Запада, которая активно вводит санкции против российских граждан, а также предприятий страны. Только в феврале Канада несколько раз объявляла о расширении ограничительных мер для РФ. Оттава также вводила санкции и в отношении отдельных российских предприятий, например, уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим производителем титана.

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Россия ввела персональные санкции в отношении 56 граждан Канады. Им на постоянной основе закрыти въезд в страну. Об этом сообщили в МИД РФ. «В ответ на постоянно вводимые либеральным правительством [премьер-министра Канады] Джастина Трюдо санкции против представителей российского руководства, делового сообщества, научных кругов и гражданского общества, а также всех, кто неугоден официальной Оттаве, опекающей пронацистский режим в Киеве, въезд в РФ закрывается на постоянной основе для 56 граждан Канады», — уточнили в российском ведомстве. Сообщение опубликовано в telegtram-канале министерства. Там также опубликован полный перечень канадских граждан, которым теперь запрещен въезд в Россию. Канада является одной из стран Запада, которая активно вводит санкции против российских граждан, а также предприятий страны. Только в феврале Канада несколько раз объявляла о расширении ограничительных мер для РФ. Оттава также вводила санкции и в отношении отдельных российских предприятий, например, уральской корпорации «ВСМПО-Ависма», которая является крупнейшим производителем титана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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