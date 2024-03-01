Швейцария присоединилась с 13-му пакету санкций ЕС против России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Флаги. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, европа, ес
ЕС ввел санкции к годовщине СВО Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Швейцария объявила о присоединении к новому пакету санкций Европейского Союза против России. Это решение было опубликовано Федеральным советом страны.

«В соответствии с нашими международными обязательствами, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС», — заявил представитель Департамента экономики, образования и исследований (WBF) Швейцарии. Новые меры вступят в силу с 1 марта 2024 года.

Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие государства ранее объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России. Их приурочили к годовщине СВО. Европейские страны ввели тринадцатый пакет рестрикций, который затронул 106 физических и 88 юридических лиц. В Соединенных Штатах ограничения затронули Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»), а также были наложены санкции на такие финансовые учреждения, как банк «Авангард», «СПБ банк», Модульбанк, Датабанк и другие.

Вскоре санкции ввела Япония. Среди попавших под ограничения 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с РФ, из-за конфликта на Украине. Среди них — ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК» и концерн «Калашников».

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Швейцария объявила о присоединении к новому пакету санкций Европейского Союза против России. Это решение было опубликовано Федеральным советом страны. «В соответствии с нашими международными обязательствами, Швейцария присоединяется к 13-му пакету санкций ЕС», — заявил представитель Департамента экономики, образования и исследований (WBF) Швейцарии. Новые меры вступят в силу с 1 марта 2024 года. Европейский союз, Соединенные Штаты, Великобритания, Канада и другие государства ранее объявили о введении новых ограничительных мер в отношении России. Их приурочили к годовщине СВО. Европейские страны ввели тринадцатый пакет рестрикций, который затронул 106 физических и 88 юридических лиц. В Соединенных Штатах ограничения затронули Национальную систему платежных карт (НСПК, оператор системы «Мир»), а также были наложены санкции на такие финансовые учреждения, как банк «Авангард», «СПБ банк», Модульбанк, Датабанк и другие. Вскоре санкции ввела Япония. Среди попавших под ограничения 12 физических лиц и 36 организаций, связанных с РФ, из-за конфликта на Украине. Среди них — ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК» и концерн «Калашников».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...