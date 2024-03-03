Канада объявила о новых санкциях из-за смерти Навального*

03 марта 2024 в 17:30 Размер текста - 17 +

Алексей Навальный* умер в колонии 16 февраля Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters . Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб. До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters. Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб. До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов