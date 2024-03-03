Канада объявила о новых санкциях из-за смерти Навального*

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Возложение цветов к Соловецкому камню в день смерти Алексея Навального 16 февраля 2024. Москва, навальный алексей, навальный алексей 2024, навальный алексей смерть
Алексей Навальный* умер в колонии 16 февраля Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.

«Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters. Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб.

До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации.

*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

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Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters. Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб. До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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