Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли.
«Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters. Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб.
До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации.
*Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов
Канада объявила о новых санкций против шести россиян после смерти Алексея Навального (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов). Об этом заявила глава канадского МИД Мелани Жоли. «Канада объявила о новых санкциях против России в связи со смертью Навального. Ограничения коснутся шести российских чиновников», — говорится в заявлении Мелани Жоли, передает Reuters. Отмечается, что под санкции попали высокопоставленные сотрудники российской прокуратуры, а также представители судебной и исправительной служб. До этого генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучший способ почтить Навального — это разжигание конфликта на Украине. Такими словами он оправдывает действия НАТО в спецоперации. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов