Канада ввела санкции против начальника колонии, где умер Навальный*

04 марта 2024 в 01:12 Размер текста - 17 +

Канада ввела санкции против сотрудников прокуратуры, а также представителей судебной и исправительной служб Фото: Денис Моргунов © URA.RU Начальник исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Вадим Калинин попал в санкционный список Канады. Под санкции также попал начальник УФСИН России по Ямалу Игорь Ракитин. Об этом заявили в МИД Канады. «Власти Канады добавили в списки антироссийских санкций шесть человек. В черном списке оказались начальник исправительной колонии в поселке Харп, Вадим Калинин и начальник УФСИН России по Ямалу Игорь Ракитин. Об этом заявили в МИД Канады», — говорится в документе. В санкционный список также вошли Александр Варапаев, Марина Бобек, Екатерина Фролова и Кирилл Никифоров. Их должности не указаны. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявляла, что против шести россиян будут введены санкции после смерти Навального. Фамилии указаны не были, однако было известно, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках российской прокуратуры, а также представителей судебной и исправительной служб. Навальный умер к колонии ЯНАО 16 февраля. Его похоронили 1 марта в Москве. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов

Начальник исправительной колонии в поселке Харп, где умер Алексей Навальный (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) Вадим Калинин попал в санкционный список Канады. Под санкции также попал начальник УФСИН России по Ямалу Игорь Ракитин. Об этом заявили в МИД Канады. «Власти Канады добавили в списки антироссийских санкций шесть человек. В черном списке оказались начальник исправительной колонии в поселке Харп, Вадим Калинин и начальник УФСИН России по Ямалу Игорь Ракитин. Об этом заявили в МИД Канады», — говорится в документе. В санкционный список также вошли Александр Варапаев, Марина Бобек, Екатерина Фролова и Кирилл Никифоров. Их должности не указаны. Глава канадского МИД Мелани Жоли заявляла, что против шести россиян будут введены санкции после смерти Навального. Фамилии указаны не были, однако было известно, что речь идет о высокопоставленных сотрудниках российской прокуратуры, а также представителей судебной и исправительной служб. Навальный умер к колонии ЯНАО 16 февраля. Его похоронили 1 марта в Москве. *Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов