Baza: за ночь обнаружили 17 останков на руинах «Крокус Сити Холла»

25 марта 2024 в 12:42 Размер текста - 17 +

За ночь обнаружено еще 17 останков тел погибших в ходе теракта в «Крокусе», передает Baza Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Спасатели продолжают разбирать завалы «Крокус Сити Холла» после теракта. За ночь они обнаружили еще 17 останков тел погибших. Об этом сообщает Baza. «За ночь на месте теракта [спасателями] было обнаружено 17 фрагментов тел», — передают авторы канала. Работы по разбиранию завалов на месте происшествия продолжаются. Теракт произошел 22 марта. По официальным данным, в ходе трагедии погибло 137 человек, еще около 180 человек оказались ранены. Практически с самого начала здание «Крокуса» было подожжено. Все подозреваемые в совершении теракта были задержаны. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передает РАПСИ. Им грозит пожизненное наказание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Спасатели продолжают разбирать завалы «Крокус Сити Холла» после теракта. За ночь они обнаружили еще 17 останков тел погибших. Об этом сообщает Baza. «За ночь на месте теракта [спасателями] было обнаружено 17 фрагментов тел», — передают авторы канала. Работы по разбиранию завалов на месте происшествия продолжаются. Теракт произошел 22 марта. По официальным данным, в ходе трагедии погибло 137 человек, еще около 180 человек оказались ранены. Практически с самого начала здание «Крокуса» было подожжено. Все подозреваемые в совершении теракта были задержаны. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передает РАПСИ. Им грозит пожизненное наказание.