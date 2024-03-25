Baza: за ночь обнаружили 17 останков на руинах «Крокус Сити Холла»

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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
За ночь обнаружено еще 17 останков тел погибших в ходе теракта в «Крокусе», передает Baza Фото:
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Спасатели продолжают разбирать завалы «Крокус Сити Холла» после теракта. За ночь они обнаружили еще 17 останков тел погибших. Об этом сообщает Baza.

«За ночь на месте теракта [спасателями] было обнаружено 17 фрагментов тел», — передают авторы канала. Работы по разбиранию завалов на месте происшествия продолжаются.

Теракт произошел 22 марта. По официальным данным, в ходе трагедии погибло 137 человек, еще около 180 человек оказались ранены. Практически с самого начала здание «Крокуса» было подожжено. Все подозреваемые в совершении теракта были задержаны. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передает РАПСИ. Им грозит пожизненное наказание.

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Спасатели продолжают разбирать завалы «Крокус Сити Холла» после теракта. За ночь они обнаружили еще 17 останков тел погибших. Об этом сообщает Baza. «За ночь на месте теракта [спасателями] было обнаружено 17 фрагментов тел», — передают авторы канала. Работы по разбиранию завалов на месте происшествия продолжаются. Теракт произошел 22 марта. По официальным данным, в ходе трагедии погибло 137 человек, еще около 180 человек оказались ранены. Практически с самого начала здание «Крокуса» было подожжено. Все подозреваемые в совершении теракта были задержаны. Судебное заседание проходило в закрытом режиме, передает РАПСИ. Им грозит пожизненное наказание.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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