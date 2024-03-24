МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад

25 марта 2024 в 13:45 Размер текста - 17 +

Снегопад пройдет 26 марта Фото: Илья Московец © URA.RU В Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Будьте бдительны!» — следует из сообщения. Спасатели отметили, что во время снегопада необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Сообщить информацию о ЧП можно по телефонам: «101» и «112». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Будьте бдительны!» — следует из сообщения. Спасатели отметили, что во время снегопада необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Сообщить информацию о ЧП можно по телефонам: «101» и «112».