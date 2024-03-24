24 марта 2024

МЧС выпустило экстренное обращение к жителям Свердловской области

МЧС: в Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад
© Служба новостей «URA.RU»
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Снегопад. Екатеринбург, лопата, снег, уборка снега, транспорт, зима, непогода, снегопад
Снегопад пройдет 26 марта Фото:

В Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«Внимание! 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Будьте бдительны!» — следует из сообщения.

Спасатели отметили, что во время снегопада необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Сообщить информацию о ЧП можно по телефонам: «101» и «112».

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В Свердловской области 26 марта ожидается сильный снегопад. Об этом предупредили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «Внимание! 26 марта в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде снега. Будьте бдительны!» — следует из сообщения. Спасатели отметили, что во время снегопада необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также остерегаться частей конструкций и предметов, нависших на строениях. Сообщить информацию о ЧП можно по телефонам: «101» и «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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