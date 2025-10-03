В старейшем в Екатеринбургском дендрологическом парке-выставке на улице Первомайская, 87 появились новые фонари. Их верхушки оказались очень похожи на артиллерийские снаряды, заметил один из читателей URA.RU.
«Верх фонарей очень уж похож на артиллерийские снаряды. Особенно если приблизить камеру», — рассказал один из жителей города.
Директор дендропарка Наталья Змеева подтвердила, что фонари действительно новые, но контракт на их поставку заключал не парк, поэтому посоветовала обратиться в департамент благоустройства администрации Екатеринбурга. В мэрии не стали уточнять, специально ли установили такие фонари, лишь пояснив следующее: «Опоры светильников установлены серийные в соответствии с техническим заданием».
Ранее посетители парка Маяковского также заметили любопытные фонари — они были похожи на похоронные кресты. Позже их переделали: на светильники установили круглые насадки, изменившие их мрачный вид.
