Екатеринбуржец передавал ВСУ личные данные россиян: как его наказали

В Екатеринбурге областной суд вынес приговор Константину Маркову, который за деньги передавал спецслужбам Украины персональные данные россиян. Следующие 13 лет он проведет в колонии строгого режима, рассказали URA.RU в объединенной пресс-службе судов.
«Суд признал Маркова виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена). По совокупности преступлений и наказаний окончательно ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в ИК строгого режима со штрафом 320 тысяч рублей и последующим ограничением свободы сроком на два года», — пояснили в инстанции.
Отмечается, что мужчину уже судили весной 2024 года. Он обвинялся в похищении человека и вымогательстве.
