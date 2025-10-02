Тонны зараженных вирусом овощей завезли в Екатеринбург из Узбекистана

В Екатеринбург привезли крупную партию зараженных томатов и горького перца из Узбекистана. Карантинный вредный объект обнаружили в 4,8 тонны овощей, рассказали URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора.
«В результате проведенных надзорных мероприятий в 3,4 тонны томатов и в 1,4 тонны горького перца обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата», — пояснили там. Всего в этот день из Узбекистана завезли 60 тонн фруктов и овощей.
Этот вирус очень опасен для тепличных хозяйств, в которых выращиваются томаты и перец. Если он появится в любой промышленной теплице, за неделю может убить все находящиеся в ней растения. В связи с этим зараженные плоды уничтожили.
