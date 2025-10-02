Екатеринбуржцы будут чаще летать на два пляжных курорта Египта

Полеты в Египет стартуют 7 октября
Авиакомпания «Аэрофлот» запускает программу прямых рейсов из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). Полеты начнутся 7 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.
«Частота по всем направлениям будет составлять три рейса в неделю. Будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — пояснили в компании.
Ранее URA.RU сообщало об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и самым большим островом Вьетнама — Фукуоком. Первый вылет ожидается 15 ноября.
