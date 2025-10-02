02 октября 2025

Екатеринбуржцы будут чаще летать на два пляжных курорта Египта

Из Екатеринбурга увеличат число рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полеты в Египет стартуют 7 октября
Полеты в Египет стартуют 7 октября Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» запускает программу прямых рейсов из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). Полеты начнутся 7 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика.

«Частота по всем направлениям будет составлять три рейса в неделю. Будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — пояснили в компании.

Ранее URA.RU сообщало об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и самым большим островом Вьетнама — Фукуоком. Первый вылет ожидается 15 ноября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиакомпания «Аэрофлот» запускает программу прямых рейсов из Екатеринбурга в Хургаду и Шарм-эль-Шейх (Египет). Полеты начнутся 7 октября, рассказали URA.RU в пресс-службе перевозчика. «Частота по всем направлениям будет составлять три рейса в неделю. Будут задействованы лайнеры Boeing 737 в двухклассной компоновке: эконом и бизнес», — пояснили в компании. Ранее URA.RU сообщало об открытии прямого авиасообщения между Екатеринбургом и самым большим островом Вьетнама — Фукуоком. Первый вылет ожидается 15 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...