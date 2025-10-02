Кампус УрФУ сравнили с космодромом Илона Маска

Кампус Уральского федерального университета (УрФУ) обеспечит шаговую доступность всех объектов. Это является преимуществом по сравнению с космодромом американского бизнесмена Илона Маска, построенным на острове, что было логистически неудобно. Такое сравнение в беседе с URA.RU сделал ректор УрФУ Илья Обабков.
В рамках международного строительного форума 100+ TechnoBuild он выступил на сессии по теме «Университет как центр компетенций в области комплексного развития территории». «Нужно смотреть на кампус не только как на общежитие и университетский корпус. Вокруг кампуса возникает экосистема предприятий, которые организуют отраслевые кластеры — от талантливого школьника, через университет, лаборатории, опытные фабрики в серийное производство. Чтобы максимально сократить путь. Вот у Илона Маска первый космодром был на острове построен, и в итоге каждая привезенная вещь становилась золотой из-за транспорта. А у нас будет обеспечена компактность», — отметил Обабков.
Согласно проекту, в кампусе будут сосредоточены все необходимые объекты инфраструктуры — от школ, вуза, точек досуга до выставочных центров и различных предприятий. Таким образом, человеку, проживающему в кампусе, не нужно будет никуда уезжать. «Наша задача привлечь и сохранить таланты. А что им нужно? Перспективы, развитие, привлекательная зарплата и качество жизни», — заключил ректор УрФУ.
Первая очередь кампуса УрФУ в Новокольцовском районе на 250 тысяч квадратных метров уже введена в эксплуатацию. В ее состав входят общежития, учебный корпус, медицинский центр, тренировочное поле, зоны отдыха. Строящийся кампус 1 октября посетил глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Министр побывал в институте радиоэлектроники и информационных технологий, в институте экономики и управления посмотрел столовую, зону коворкинга и огромную библиотеку, а также оценил учебно-научный центр для старшеклассников.
