02 октября 2025

Рэпер необычно пригласил екатеринбуржцев на концерт. Видео

Рэпер LOne записал песню приглашение на концерт для екатеринбуржцев
Концерт рэпера пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО»
Концерт рэпера пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО»

Российский рэпер L'One (Леван Горозия) записал видеоприглашение-песню на свой концерт для жителей Екатеринбурга, который пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Приглашение артист выставил в своих соцсетях.

«Екатеринбург, как дела? Мчу к вам в город 26 октября. Из ближайших городов, тоже подтягивайтесь! До встречи!», — написал L'One на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России).

Выступление артиста начнется в 19:00. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. Возрастное ограничение — 12+.

