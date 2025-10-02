Российский рэпер L'One (Леван Горозия) записал видеоприглашение-песню на свой концерт для жителей Екатеринбурга, который пройдет 26 октября в «Екатеринбург-ЭКСПО». Приглашение артист выставил в своих соцсетях.
«Екатеринбург, как дела? Мчу к вам в город 26 октября. Из ближайших городов, тоже подтягивайтесь! До встречи!», — написал L'One на своей странице в Instagram* (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории России).
Выступление артиста начнется в 19:00. Стоимость билетов начинается от 2500 рублей. Возрастное ограничение — 12+.
