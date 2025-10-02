В пожаре участвовало 20 человек личного состава и семь единиц спецтехники
В районе Эльмаш города Екатеринбург загорелась пристройка к зданию хозяйственной базы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС по области.
«Поступило сообщение о возгорании по адресу Шевская, 1Б. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит пристройка к административно-бытовому зданию на площади 40 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.
В тушении участвовало семь единиц техники и 20 человек личного состава. Пожар уже локализован, погибших и пострадавших нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!