02 октября 2025

На Эльмаше сгорела пристройка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В пожаре участвовало 20 человек личного состава и семь единиц спецтехники
В пожаре участвовало 20 человек личного состава и семь единиц спецтехники Фото:

В районе Эльмаш города Екатеринбург загорелась пристройка к зданию хозяйственной базы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС по области.

«Поступило сообщение о возгорании по адресу Шевская, 1Б. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит пристройка к административно-бытовому зданию на площади 40 квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В тушении участвовало семь единиц техники и 20 человек личного состава. Пожар уже локализован, погибших и пострадавших нет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми. Теперь мы и в MAX!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Эльмаш города Екатеринбург загорелась пристройка к зданию хозяйственной базы. Площадь возгорания составила 40 квадратных метров, сообщили в МЧС по области. «Поступило сообщение о возгорании по адресу Шевская, 1Б. По прибытию к месту вызова было установлено, что горит пристройка к административно-бытовому зданию на площади 40 квадратных метров», — сообщили в ведомстве. В тушении участвовало семь единиц техники и 20 человек личного состава. Пожар уже локализован, погибших и пострадавших нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...