Свердловчан, которые подкинули семье гроб с головой свиньи, оставили под стражей

За решеткой будут Андрей Агалаков и Никита Нилогов
За решеткой будут Андрей Агалаков и Никита Нилогов Фото:

Первоуральский городской суд Свердловской области оставил под стражей Андрея Агалакова и Никиту Нилогова, подкинувшим гроб с головой свиньи Вячеславу Курбанову, который отказывался возвращать коробки с запрещенными веществами наркошопу. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе инстанции.

«Меру пресечения продлили до 19 декабря. 14 октября начнется новое судебное разбирательство по этому делу», — сообщили в суде.

История закрутилась осенью 2023 года. 15 октября Курбанов пришел проверить квартиру, которую сдал в аренду, и нашел там коробки с запрещенными веществами. Сразу об этом силовикам он не сообщил. Его семье стали поступать угрозы от представителей наркошопа. Под дверь квартиры поставили гроб с отрубленной свиной головы и фото Курбанова, а стены исписали угрозами. С мужчины вымогали пять миллионов рублей и наркотики.

По версии следствия, вымогательством занимались именно Агалаков и Нилогов, которых наняли представители запрещенного магазина. За работу им обещали заплатить. Но когда Курбанов публично рассказал о ситуации, то парней задержали. 17 октября 2024 года суд отправил Нилогова и Агалакова в колонию на 16 лет. Позже приговор отменили, дело ушло на второй круг.

Позже и сам Курбанов попал на скамью подсудимых. Его обвинили в хищении наркотиков и их незаконном хранении. Суд приговорил его к восьми годам в колонии. По неподтвержденным данным, мужчина ушел на СВО.

