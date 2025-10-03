Бывшую актрису с ТНТ объявили в международный розыск

Бывшую актрису Яну Троянову* объявили в международный розыск
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
СК России завершил дело актрисы Яны Трояновой*
СК России завершил дело актрисы Яны Трояновой* Фото:

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой. Она объявлена в международный розыск», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Подчеркивается, что ее высказывания направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.

Ранее сообщалось, что в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее вынес заочный арест Трояновой по делу о возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время актриса находится за пределами России.

*Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
СК России завершил расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой. Она объявлена в международный розыск», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Подчеркивается, что ее высказывания направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским. Ранее сообщалось, что в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее вынес заочный арест Трояновой по делу о возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время актриса находится за пределами России. *Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...