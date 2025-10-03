Бывшую актрису с ТНТ объявили в международный розыск

СК России завершил расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой (признана иноагентом, внесена в список террористов и экстремистов). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении актрисы Яны Трояновой. Она объявлена в международный розыск», — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале. Подчеркивается, что ее высказывания направлены на унижение чести и достоинства по национальному признаку к русским.
Ранее сообщалось, что в отношении Трояновой были возбуждены два административных производства за несоблюдение закона об иноагентах, по которым ей может быть назначено наказание в виде штрафов на сумму до 100 тысяч рублей. Кроме того, Мосгорсуд ранее вынес заочный арест Трояновой по делу о возбуждении ненависти либо вражды. В настоящее время актриса находится за пределами России.
*Яна Троянова — признана Минюстом иноагентом на территории РФ, внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга)
