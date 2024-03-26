Тюменские власти похвастались успехами региона перед Сергеем Кириенко

27 марта 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

Кириенко продемонстрировали лучшие проекты Тюменской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко рассказали о том, как в Тюменской области реализуют общественные инициативы. Кремлевскому чиновнику представили топ лучших тюменских проектов, которые масштабировали на всю Россию. Об этом сообщили в инфоцентре правительства области. «Заместитель губернатора региона Павел Белявский рассказал о проектах, получивших акселерацию с 2007 года. Среди них: экстремальный забег „Стальной характер“; фестиваль зимних видов спорта „Битва на Туре“, молодежный театральный центр „Космос“; центр по развитию кино и медиа „Медиаполис“; паблик-арт проект „Морфология улиц“. Отдельный стенд был посвящен акции „Бессмертный полк“, автором идеи которой стал тюменец Геннадий Кириллович Иванов», — говорится в сообщении правительства. На мероприятии присутствовали и другие федеральные VIP: полпред УрФО Владимир Якушев и министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее URA.RU сообщало о том, как первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Сергей Кириенко приехал в Тюменскую область 26 марта на открытие образовательной программы «Наставники специального назначения». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко рассказали о том, как в Тюменской области реализуют общественные инициативы. Кремлевскому чиновнику представили топ лучших тюменских проектов, которые масштабировали на всю Россию. Об этом сообщили в инфоцентре правительства области. «Заместитель губернатора региона Павел Белявский рассказал о проектах, получивших акселерацию с 2007 года. Среди них: экстремальный забег „Стальной характер“; фестиваль зимних видов спорта „Битва на Туре“, молодежный театральный центр „Космос“; центр по развитию кино и медиа „Медиаполис“; паблик-арт проект „Морфология улиц“. Отдельный стенд был посвящен акции „Бессмертный полк“, автором идеи которой стал тюменец Геннадий Кириллович Иванов», — говорится в сообщении правительства. На мероприятии присутствовали и другие федеральные VIP: полпред УрФО Владимир Якушев и министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее URA.RU сообщало о том, как первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Сергей Кириенко приехал в Тюменскую область 26 марта на открытие образовательной программы «Наставники специального назначения».