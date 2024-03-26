26 марта 2024

Тюменские власти похвастались успехами региона перед Сергеем Кириенко

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский конкурс управленцев "Лидеры России". Первый день. Сочи, собянин сергей, кириенко сергей
Кириенко продемонстрировали лучшие проекты Тюменской области Фото:

Первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко рассказали о том, как в Тюменской области реализуют общественные инициативы. Кремлевскому чиновнику представили топ лучших тюменских проектов, которые масштабировали на всю Россию. Об этом сообщили в инфоцентре правительства области.

«Заместитель губернатора региона Павел Белявский рассказал о проектах, получивших акселерацию с 2007 года. Среди них: экстремальный забег „Стальной характер“; фестиваль зимних видов спорта „Битва на Туре“, молодежный театральный центр „Космос“; центр по развитию кино и медиа „Медиаполис“; паблик-арт проект „Морфология улиц“. Отдельный стенд был посвящен акции „Бессмертный полк“, автором идеи которой стал тюменец Геннадий Кириллович Иванов», — говорится в сообщении правительства.

На мероприятии присутствовали и другие федеральные VIP: полпред УрФО Владимир Якушев и министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее URA.RU сообщало о том, как первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Сергей Кириенко приехал в Тюменскую область 26 марта на открытие образовательной программы «Наставники специального назначения».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главные новости Тюмени и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку.
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первому заместителю руководителя администрации президента Сергею Кириенко рассказали о том, как в Тюменской области реализуют общественные инициативы. Кремлевскому чиновнику представили топ лучших тюменских проектов, которые масштабировали на всю Россию. Об этом сообщили в инфоцентре правительства области. «Заместитель губернатора региона Павел Белявский рассказал о проектах, получивших акселерацию с 2007 года. Среди них: экстремальный забег „Стальной характер“; фестиваль зимних видов спорта „Битва на Туре“, молодежный театральный центр „Космос“; центр по развитию кино и медиа „Медиаполис“; паблик-арт проект „Морфология улиц“. Отдельный стенд был посвящен акции „Бессмертный полк“, автором идеи которой стал тюменец Геннадий Кириллович Иванов», — говорится в сообщении правительства. На мероприятии присутствовали и другие федеральные VIP: полпред УрФО Владимир Якушев и министр просвещения России Сергей Кравцов. Ранее URA.RU сообщало о том, как первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил тюменский филиал фонда «Защитники Отечества». Экскурсию ему провел губернатор Тюменской области Александр Моор. Сергей Кириенко приехал в Тюменскую область 26 марта на открытие образовательной программы «Наставники специального назначения».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...