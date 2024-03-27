Синоптики поспорили с нейросетью о резком потеплении в Пермском крае

Нейросеть спрогнозировала потепление в Пермском крае до +16 градусов

28 марта 2024 в 13:05 Размер текста - 17 +

Искусственный интеллект обещает пермякам резкое потепление Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ученые-метеорологи и нейросеть разошлись в прогнозах погоды, которая ждет пермяков на следующей неделе. Нейросетевая модель обещает 3—4 апреля резкое повышение температуры до +16 градусов, но синоптики называют искусственный интеллект «недоучкой». «Нейросетевая модель AIFS 3—4 апреля для Пермского края дает короткую мощную волну тепла. Согласно прогнозу, температура воздуха повысится до +15…+16 градусов в южных районах, при этом на севере не выше +9», — сообщает проект «Метеоролог и Я», который ведут выпускники кафедры метеорологии ПГНИУ. Специалисты считают такой прогрев воздуха маловероятным, так как в Прикамье еще не сошел снег. Нейросеть же не учитывает снег, наличие которого не даст случиться такому резкому потеплению. «По-видимому, нейросети пока еще являются недоучками в сравнении с классическими расчетами дифференциальных уравнений. Впрочем, если снежный покров до 3 апреля все-таки вдруг сойдет, то такой сценарий окажется вероятным», — отмечают синоптики. Популярные сервисы от Яндекса и Google также дают разные прогнозы погоды. По версии Яндекса, 3—4 апреля в Перми будет пасмурно и 10-11 градусов тепла, а Google обещает до +15 и солнце. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ученые-метеорологи и нейросеть разошлись в прогнозах погоды, которая ждет пермяков на следующей неделе. Нейросетевая модель обещает 3—4 апреля резкое повышение температуры до +16 градусов, но синоптики называют искусственный интеллект «недоучкой». «Нейросетевая модель AIFS 3—4 апреля для Пермского края дает короткую мощную волну тепла. Согласно прогнозу, температура воздуха повысится до +15…+16 градусов в южных районах, при этом на севере не выше +9», — сообщает проект «Метеоролог и Я», который ведут выпускники кафедры метеорологии ПГНИУ. Специалисты считают такой прогрев воздуха маловероятным, так как в Прикамье еще не сошел снег. Нейросеть же не учитывает снег, наличие которого не даст случиться такому резкому потеплению. «По-видимому, нейросети пока еще являются недоучками в сравнении с классическими расчетами дифференциальных уравнений. Впрочем, если снежный покров до 3 апреля все-таки вдруг сойдет, то такой сценарий окажется вероятным», — отмечают синоптики. Популярные сервисы от Яндекса и Google также дают разные прогнозы погоды. По версии Яндекса, 3—4 апреля в Перми будет пасмурно и 10-11 градусов тепла, а Google обещает до +15 и солнце.