27 марта 2024

Синоптики поспорили с нейросетью о резком потеплении в Пермском крае

Нейросеть спрогнозировала потепление в Пермском крае до +16 градусов
© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие дачного сезона. СНТ Заозерное. Пермь, дачные участки, снт, дачи, весна на даче, нарциссы
Искусственный интеллект обещает пермякам резкое потепление Фото:

Ученые-метеорологи и нейросеть разошлись в прогнозах погоды, которая ждет пермяков на следующей неделе. Нейросетевая модель обещает 3—4 апреля резкое повышение температуры до +16 градусов, но синоптики называют искусственный интеллект «недоучкой».

«Нейросетевая модель AIFS 3—4 апреля для Пермского края дает короткую мощную волну тепла. Согласно прогнозу, температура воздуха повысится до +15…+16 градусов в южных районах, при этом на севере не выше +9», — сообщает проект «Метеоролог и Я», который ведут выпускники кафедры метеорологии ПГНИУ.

Специалисты считают такой прогрев воздуха маловероятным, так как в Прикамье еще не сошел снег. Нейросеть же не учитывает снег, наличие которого не даст случиться такому резкому потеплению. «По-видимому, нейросети пока еще являются недоучками в сравнении с классическими расчетами дифференциальных уравнений. Впрочем, если снежный покров до 3 апреля все-таки вдруг сойдет, то такой сценарий окажется вероятным», — отмечают синоптики.

Популярные сервисы от Яндекса и Google также дают разные прогнозы погоды. По версии Яндекса, 3—4 апреля в Перми будет пасмурно и 10-11 градусов тепла, а Google обещает до +15 и солнце.

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Ученые-метеорологи и нейросеть разошлись в прогнозах погоды, которая ждет пермяков на следующей неделе. Нейросетевая модель обещает 3—4 апреля резкое повышение температуры до +16 градусов, но синоптики называют искусственный интеллект «недоучкой». «Нейросетевая модель AIFS 3—4 апреля для Пермского края дает короткую мощную волну тепла. Согласно прогнозу, температура воздуха повысится до +15…+16 градусов в южных районах, при этом на севере не выше +9», — сообщает проект «Метеоролог и Я», который ведут выпускники кафедры метеорологии ПГНИУ. Специалисты считают такой прогрев воздуха маловероятным, так как в Прикамье еще не сошел снег. Нейросеть же не учитывает снег, наличие которого не даст случиться такому резкому потеплению. «По-видимому, нейросети пока еще являются недоучками в сравнении с классическими расчетами дифференциальных уравнений. Впрочем, если снежный покров до 3 апреля все-таки вдруг сойдет, то такой сценарий окажется вероятным», — отмечают синоптики. Популярные сервисы от Яндекса и Google также дают разные прогнозы погоды. По версии Яндекса, 3—4 апреля в Перми будет пасмурно и 10-11 градусов тепла, а Google обещает до +15 и солнце.
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