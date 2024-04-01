В Тобольск приедет театр имени Вахтангова

В Тобольск в 2025 году с гастролями приедет театр имени Вахтангова. Об этом с директором театра Кириллом Кроком договорился мэр Тобольска Максим Афанасьев. Информацию глава города разместил у себя в telegram-канале.
«Сегодня встретился с директором театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Игоревичем Кроком. Неформальное общение посвятили обсуждению театров малых городов. С первых минут договорились о том, что театр им. Вахтангова приедет в 2025 году к нам на гастроли», — сообщил Афанасьев.
Афанасьев также поблагодарил тоболяков, которые ходят в театр и с интересом относятся к искусству. «Дорогие тоболяки, именно благодаря вашей преданности, вашей приверженности к драматическому искусству и жив наш старейший за Уралом театр», — заявил мэр города.
Ранее мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале.
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В Тобольск в 2025 году с гастролями приедет театр имени Вахтангова. Об этом с директором театра Кириллом Кроком договорился мэр Тобольска Максим Афанасьев. Информацию глава города разместил у себя в telegram-канале. «Сегодня встретился с директором театра имени Евгения Вахтангова Кириллом Игоревичем Кроком. Неформальное общение посвятили обсуждению театров малых городов. С первых минут договорились о том, что театр им. Вахтангова приедет в 2025 году к нам на гастроли», — сообщил Афанасьев. Афанасьев также поблагодарил тоболяков, которые ходят в театр и с интересом относятся к искусству. «Дорогие тоболяки, именно благодаря вашей преданности, вашей приверженности к драматическому искусству и жив наш старейший за Уралом театр», — заявил мэр города. Ранее мэр Тобольска Максим Афанасьев показал декорации фильма о семье Романовых, в котором снимутся Дмитрий Дюжев и Екатерина Гусева — актеры, сыгравшие в сериале «Бригада». Фото с места съемок он опубликовал в своем telegram-канале.