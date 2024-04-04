В Тюмени машина без водителя пробила ограждение набережной Туры. Фото

05 апреля 2024 в 10:56 Размер текста - 17 +

Авария произошла рядом с тюменской набережной Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Тюмени автомобиль Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что автомобиль произвольно начал движение после того, как хозяин оставил машину на парковке, не включив ручной тормоз. «Мужчина поставил машину на парковку около 8:15. После этого она покатилась и въехала в ограждение. В ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее агентство писало о том, что 13 марта водитель внедорожника Changan не справился с управлением и машина вылетела на набережную Туры. Мужчина, который находился за рулем иномарки, скончался на месте ДТП. Автомобиль едва не скатился в реку Telegram-канал «Темы Тюмени» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени автомобиль Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Об этом URA.RU сообщили в УГИБДД по Тюменской области. Там добавили, что автомобиль произвольно начал движение после того, как хозяин оставил машину на парковке, не включив ручной тормоз. «Мужчина поставил машину на парковку около 8:15. После этого она покатилась и въехала в ограждение. В ДТП никто не пострадал», — сообщили URA.RU в пресс-службе областной Госавтоинспекции. Ранее агентство писало о том, что 13 марта водитель внедорожника Changan не справился с управлением и машина вылетела на набережную Туры. Мужчина, который находился за рулем иномарки, скончался на месте ДТП.