04 апреля 2024

Момент вылета машины на тюменскую набережную попал на камеры видеонаблюдения. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Кошель и аварийка, знак аварийной остановки, дтп, авария
ДТП произошло утром 5 апреля на набережной Туры в Тюмени Фото:

Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1».

«На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1».

Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз.

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Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1». «На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1». Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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