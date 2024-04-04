Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1».
«На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1».
Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз.
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Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1». «На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1». Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз.