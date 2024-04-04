Момент вылета машины на тюменскую набережную попал на камеры видеонаблюдения. Видео

05 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

ДТП произошло утром 5 апреля на набережной Туры в Тюмени Фото: Александр Мамаев © URA.RU Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1». «На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1». Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Момент аварии, во время которой автомобиль Volkswagen пробил ограждение тюменской набережной возле Моста влюбленных, попал в объектив камер уличного видеонаблюдения. Соответствующие записи были опубликованы в telegram-канале «Тюмень №1». «На запись с камер видеонаблюдения попал момент, как автомобиль поехал под уклон задним ходом. И протаранил ограждение», — указано в публикации telegram-канала «Тюмень №1». Ранее агентство писало о том, что утром 5 апреля Volkswagen пробил ограждение набережной возле Моста влюбленных и чуть не скатился в реку. Незадолго до этого владелец автомобиля поставил его на парковку, но забыл включить ручной тормоз.